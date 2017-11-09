MLB》大谷翔平挑戰大聯盟 只能拿這點錢

日職好手大谷翔平決定挑戰大聯盟。(美聯社)

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中時電子報

日職「二刀流」投手大谷翔平決意挑戰大聯盟，找來「CAA SPorts」的巴雷洛(Nez Balelo)做為經紀人。不過依照現在的規定，23歲的大谷暫時還不需要擔心討價還價，因為他能拿的就只有這麼一點錢。

對於未滿25歲的大谷，大聯盟球隊只能依照海外新秀的標準去簽他，也就是基本的合約加上一筆簽約金，這筆簽約金額有上限，每隊的餘額都不一樣，目前最高的依序是遊騎兵353萬美元、洋基325萬美元、雙城324萬美元。

遊騎兵一直都很積極觀察大谷，因為他們是最有把握搶下他的球隊之一，能出得起百萬簽約金的還有海盜、馬林魚、水手，然而不到200萬美元的金額實在有點少。揮霍一空的印地安人和洛磯甚至只剩下1萬美元的餘額，美國網友笑稱：「1萬美元？大谷還不如來我家的公司打壘球。」

大谷翔平是能投能打的奇才，一般認為他加盟國聯球隊比較理想，等於讓球隊比對手多了一名打者，但是他選擇不多，只有海盜、馬林魚稍微有點錢。如果加盟美聯球隊，大谷可以在先發輪休期間擔任指定打擊或代打，但這端看他在大聯盟能維持多少打擊火力。

洋基目前有田中將大在陣，遊騎兵是達比修有待過的球隊，如果大谷想走自己的路可以考慮雙城。不過大谷志在挑戰最高殿堂，不急於獲得大約，若他真想要錢，留在日職豈不拿得更多，或是等到滿25歲，他的身價大概直衝1億美元，這場大谷的爭奪戰很快就要上演了。

(中時電子報)

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