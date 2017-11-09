被這事逼出原形 唐湘龍：蔡政府瘋了

2017年11月09日 11:04 中時電子報 謝雅柔

中共十九大閉幕後，出身台灣的黨代表盧麗安及其夫婿的戶籍被註銷。對此，政治評論家唐湘龍指出，盧麗安就把這個政府逼出原形，徹底瘋狂，「這個政府有病，病得太嚴重了」。

中共19大黨代表盧麗安及其19歲的兒子，原設籍台中市中區，內政部移民署10月初發函台中市府，以兩人已轉換身分入大陸籍，失去台灣地區人民身分，中區戶政事務所已依法廢止盧麗安與其子的戶籍。此外，盧麗安先生沈一帆目前在上海復旦大學擔任教職，也在2015年1月廢止其戶籍。此外，台中一名男子日前經中國大陸入境俄羅斯旅遊，回台後就被發現國籍被註銷。

對此，唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中指出，盧麗安成為「綠色恐怖」下的第一個「黑名單」。且這名單以後會越來越長。唐說政府罹患「反中病」已病入膏肓，竟然把國籍法使起來了，他說這種把國籍法當做清除異己的法律工具，從白色恐怖時代的「黑名單」結束後就沒聽過了。

唐湘龍說雙重國籍只要不是「雙中國籍」，這個政府的眼睛就瞎了，就看不見了。他說如果雙重國籍就必須撤銷中華民國國籍的話，民進黨的「貴族院」黨員人數恐少一半。

唐湘龍提及中華民國總綱第三條「具有中華民國國籍者為中華民國國民」，而撤銷國籍就是撤銷國民身分。他說如果一個台灣人沒有違反任何刑事法律，卻被褫奪公權、私權、人權...，這到底是什麼世界？唐湘龍直言這種莫名其妙的「撤銷國籍」，是對人權的最強侵害，接近暴行。

「盧麗安任黨職，黨代表，也犯罪嗎？」唐湘龍說就算要撤銷，應該是中國共產黨要求他撤銷中華民國國籍，結果竟然是中華民國政府主動撤銷。「這算什麼政府？」

(中時電子報)