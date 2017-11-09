圖輯》建交45年來 歷屆美國總統出訪大陸比一比

2017年11月09日 11:15 中時電子報 李靖棠

據大陸環球日報報導，中國大陸與美國於1972年建交，從尼克森（Richard M. Nixon）首次出訪北京開始，共有八任總統出訪13次，其中以小布希（George W. Bush）出訪四次為最多，其次則是去年剛剛卸任的歐巴馬總統（Barack Obama）。如今已然擠身大國之列的大陸，再次迎接新任美國總統川普（Donald Trump）到訪，以故宮博物院作為首站接待處，如此高規格的接待，也讓人好奇，過往45年來歷任美國總統到訪北京時的待遇。

尼克森（1972）：

美國已故前總統尼克森（圖左）於1972年造訪北京，於人民大會堂由大陸總理周恩來（圖右）設宴招待。（圖/美國白宮）

前一年首先派出國家安全顧問季辛吉（Henry Kissinger）為密使，透過多地轉機掩人耳目抵達北京，奠定了隔年（1972）出訪的事宜。1972年2月21日尼克森抵達北京機場，由時任總理的周恩來親自接機。在大陸出訪一週期間，他偕同季辛吉等幕僚，與毛澤東等多名中共高層領導人進行會晤，夫人帕特·尼克森（Pat Nixon）則參觀了北京、上海和杭州三地的學校、工廠和醫院。訪問結束前，兩國更共同發表了上海公報。

福特（1975）：

美國前總統福特（圖前右）訪問北京，由鄧小平（圖前左）親自接機。（圖/福特總統圖書館）

接替自請辭職的尼克森為總統，福特（Gerald R. Ford）於1975年底應周恩來總理的邀請，赴北京進行訪問。由鄧小平副總理等中國領導人前往機場迎接。福特總統攜帶其夫人貝蒂·福特和女兒蘇珊·福特共同造訪大陸，全程由鄧小平負責接待，並與年邁的毛澤東進行會面，首次討論到兩國外交正常化的議題。在京期間，福特和夫人游覽了天壇、長城、頤和園，觀看了體育表演和現代舞劇。

美國前總統福特（圖中央）出訪北京，偕同國務卿季辛吉（圖右）會見年邁的毛澤東（圖左）。（圖/福特總統圖書館）

雷根（1984）：

美國前總統雷根（圖左）與大陸前總理趙紫陽（圖右）於長城前。（圖/雷根總統圖書館）

雷根（Ronald Reagan）是大陸與美國建交後首位到訪的元首，1984年4月26日飛抵北京機場，得到最高規格的禮遇。為了讓雷根總統能輕鬆地前往長城與西安兵馬俑參觀，在鄧小平特許下，美國大使館出動了兩架直升機。在秦皇陵參觀兵馬俑時，當他爬上木梯預備離開秦俑坑時，又回頭望瞭望宏偉的地下軍陣，開玩笑喊了句：「解散！」（Dismissed!）

老布希（1989）：

1989年訪問北京天安門的老布希總統（圖中央），站起身與民眾揮手。（圖/大陸駐美大使館）

曾是駐大陸聯絡處主任的老布希（George H. W. Bush），就任美國總統剛滿一個月就對中國進行了訪問，由於在北京期間喜愛騎單車穿街走巷，於1989年出訪時也獲贈兩輛全新的「飛鴿牌」自行車。在中國期間他與中共中央總書記趙紫陽、中共中央軍委主席鄧小平、中國國家主席楊尚昆、中國國務院總理李鵬等領導人會面。

1989年訪問北京的老布希（圖左），和鄧小平（圖右）會面。（圖/喬治城大學）

柯林頓（1998）：

美前總統柯林頓（圖右）帶著夫人希拉蕊（圖中央）和女兒雀兒喜（圖左）訪問中國，前往北京故宮參訪。（圖/美聯社）

1998年率領超過1000人訪陸團抵達北京的柯林頓（William J. Clinton），是歷屆總統中行程最豐富的一位，9天的行程內，共造訪了西安、北京、上海、桂林、香港等5個城市，參觀兵馬俑、故宮等古跡，並在北京大學演講，和以廣播與上海市民「空中對話」。當年第一夫人希拉蕊（Hillary Clinton）和女兒雀兒喜（Chelsea Victoria Clinton）也陪同出訪，並登上長城遊覽。

美前總統柯林頓出訪中國，帶著夫人希拉蕊和女兒雀兒喜參訪西安兵馬俑。（圖/美聯社）

小布希（2001, 2002, 2005, 2008）：

美國前總統小布希（圖左）訪問大陸，由江澤民（圖右）親自接待，並有小女孩送花束迎接。（圖/美聯社）

第43任美國總統小布希（George W. Bush）創下了歷任造訪中國的美國總統次數之最，從2001年赴上海出席亞太經合組織領導人非正式會議（APEC）開始，2002、2005年兩次正式訪問，2008年參加北京奧運會開幕式，共四次造訪中國大陸。他曾在1975年時，飛抵北京探望當時駐地的父母親，如果連同那次也算入，應該是五次造訪。

美國前總統小布希（圖右）與夫人蘿拉（圖左）在長城合影。（圖/美聯社）

歐巴馬（2009, 2014, 2016）：

2014年造訪大陸的美國前總統歐巴馬（圖左），由外交部長王毅親自接機。（圖/美國白宮）

在位期間正好遇到「大國崛起」上升期的中國大陸，歐巴馬總統兩任8年內，也出訪了中國有3次的行程。2009年首次出訪大陸，分別在上海和北京發表演講，並同時任國家主席胡錦濤探討中美關係。此後，分別在2014年亞太經合會與2016年的二十國集團（G20）杭州會議上出訪中國大陸。

而旋風出訪大陸兩天的川普，除昨日在故宮內的文化衝擊外，今日的閉門會議和接下來在越南峴港（Da Nang）的亞太經合會上，又會與習近平有怎樣的互動，也勢必將成為外界高度關注的焦點之一。

(中時電子報)