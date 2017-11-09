「我法律系畢業」K書準備高考變K毒 還當藥頭藏毒被逮

法律系高材生販毒，彰化警方在住家，查獲初估市值逾新臺幣60萬元搖頭丸，是近年罕見的數量龐大。（吳敏菁翻攝）

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中時

「我可是法律系畢業的，警官我也認識很多，不要再搜了！」30歲蔡嫌，自詡是法律系畢業高材生，卻遊手好閒，多年來準備高普考，嗑書卻嗑到毒去了，還當起藥頭，以住家為販售據點，彰化警分局一舉破獲市值60萬的藥頭丸，是近年來中部罕見的數量龐大。

彰化分局日前接獲線報，綽號「小菜」男子在彰化市、員林市等地區販賣毒品，警方成立專案小組，經過2個月的跟監埋伏後， 11月7日、8日，分別前往販毒成員及其下游住處搜索，瓦解蔡嫌販毒案，起獲千餘顆搖頭丸、大麻、安非他命、吸食器等證物。

搖頭丸上均印有馬莎拉蒂「三叉戟」的圖樣。（吳敏菁翻攝）

蔡姓原本是嗑書準備高普高，嗑著、嗑著，就迷上了嗑藥，可能真得也算「高材生

」，法律、行政法讀到遊走蹊徑，家庭背景還算單純，為了滿足毒癮，不僅找到毒門道，還以住家為據點販賣含有第1級、第2級毒品成分的搖頭丸及咖啡包。

搖頭丸上均印有馬莎拉蒂「三叉戟」的圖樣。（吳敏菁翻攝）

彰化警分局持拘票及搜索票前往拘提、搜索之際，蔡嫌還強力反抗，還嗆「是法律系畢業的，不要亂來，還說警官認識多了」，警方以優勢警力強力壓制下，順利將蔡嫌拘提到案，並在其住家的房間內搜出千餘顆的搖頭丸、安非他命吸食器、玻璃管、49包毒品咖啡包、第二級毒品安非他命12.06公克及印有「清」字樣的疑似解毒藥包等證物。同案共犯住處搜出4.81公克的大麻。

這批搖頭丸初估市值逾新臺幣60萬元，特別的是，搖頭丸上均印有馬莎拉蒂「三叉戟」的圖樣，蔡嫌不斷強調是法律系學生，企圖恐嚇警方的蒐索、干擾偵辦，讓警方搖頭，知法犯法，那書讀到哪裡？警方今天依違反毒品犯罪條例移送。

(中時)

法律系高材生販毒，彰化警方在住家，查獲初估市值逾新臺幣60萬元搖頭丸，是近年罕見的數量龐大。（吳敏菁翻攝）
警方還查獲安非他命。（吳敏菁翻攝）
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