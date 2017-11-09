吸毒恍神車停馬路口 勇警破窗血流如注揪出毒蟲

毒駕車停路中央昏睡，勇警破窗受傷血流如注起獲一批毒品。（陳淑芬翻攝）

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中時

30歲王姓男子疑吸毒後駕駛轎車，停在台中市公益路及英才路口，警員張仲毅獲報到場持警棍敲破車窗，車內滿是毒品臭味，張中毅手被玻璃割破血流如入，仍奮勇拉出恍神的王男，起出50包各式毒品及現金。懷疑王賣毒後又吸毒過度恍神，將他移送法辦。

第一分局民權派出所8日下午2時許獲報，指稱英才路近公益路口有部自小客車停在路中多時，警員張仲毅等人到場發現引擎仍發動，但門窗緊閉、駕駛疑似昏迷，員警拍搖車輛、呼喊要叫醒駕駛，但卻都沒回應。

毒駕車停路中央昏睡，勇警破窗起獲毒品。（陳淑芬翻攝）

不久，車子竟突然緩慢向前，張警唯恐駕駛不適或危及其他人車，立即持警棍破窗，第一次猛擊車窗裂損、第二次再猛擊，打破車窗但手部遭玻璃刺傷，當場血流如注。張警顧不得自己受傷，將王男拉出車外，沒想到車內都是K煙味。

警方隨後在車內起出50包含有安非他命成分的毒咖啡包 (總重566.7公克)、大麻花(淨重1.6公克)、Ｋ他命(淨重7.7公克)、電子磅秤等毒品分裝工具一批及現金新台幣近16萬元。張警立即被送醫後，手腕傷口縫了8針及多數擦挫傷。

王男被逮時起初表示，在南區賣完毒品要回潭子家，也坦承有在半路施用毒品；但是稍後清醒後，卻改口辯稱毒品是朋友的，警方依違反毒品危害防制條例案送辦外，並積極擴大追查毒品來源。

(中時)

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