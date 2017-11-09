不甘被甩怒殺小女友 恐怖情人喝清潔劑自殺

2017年11月09日 11:36 中時 陳志賢

35歲男子楊尚叡，6月間疑因不滿小他14的女友提分手，涉嫌先在女友住處用枕頭悶死對方，再故佈疑陣成女友睡眠中死亡，事後跑去投宿飯店，喝下清潔劑自殺身亡，警方依殺人罪將楊男送辦。臺北地檢署以楊男死亡，9日上午將楊男不起訴。

警方調查，楊男與21歲張女交往2年多，交往不久，楊就搬進張的北市林森北路租處同居，2人熱戀，常在臉書上放閃。

楊因的工作不穩定，曾持K他命被抓進警局，張女在中山區的養生館工作，2人後來常吵架，張女提出分手，要他搬出租處，楊因張女交了新男友，楊疑因此心生不滿。

6月24日凌晨2點多，張女沒去上班、手機沒人接，張女的新男友與同事前往她租處查看無人回應，找來鎖匠開門，赫見她躺在床上一動也不動；由於張女有地中海型貧血，男友以為她發病失去氣息，報警請消防人員急救，才發覺她已氣絕多時。

警方勘驗現場，發現張女身上沒明顯外傷，房內沒遺書，也沒打鬥痕跡和破壞跡象，調閱監視器發現張女23日早上9點下班返家，11點外出購物再返家就沒再出門，但當天下午3點，楊男從張女處離開，研判楊涉有重嫌。不久警方接獲通報，指北市新生北路某旅館有房客自殺，清查身分發覺竟是楊男。

警方追查，楊離開張女租處到附近找朋友聊天2小時，還跟對方約吃消夜，當晚7點入住新生北路某旅館，1小時後外出到便利商店買水管疏通劑與2瓶飲料。24日中午楊沒退房，旅館人員開門查看，發覺他陳屍浴室。

警方認定楊涉嫌殺人後自殺，依殺人罪將楊男函送北檢，檢方以被告死亡為由，將楊男不起訴。

(中時)