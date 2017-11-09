不甘被甩怒殺小女友 恐怖情人喝清潔劑自殺

友善列印
中時

35歲男子楊尚叡，6月間疑因不滿小他14的女友提分手，涉嫌先在女友住處用枕頭悶死對方，再故佈疑陣成女友睡眠中死亡，事後跑去投宿飯店，喝下清潔劑自殺身亡，警方依殺人罪將楊男送辦。臺北地檢署以楊男死亡，9日上午將楊男不起訴。

警方調查，楊男與21歲張女交往2年多，交往不久，楊就搬進張的北市林森北路租處同居，2人熱戀，常在臉書上放閃。

楊因的工作不穩定，曾持K他命被抓進警局，張女在中山區的養生館工作，2人後來常吵架，張女提出分手，要他搬出租處，楊因張女交了新男友，楊疑因此心生不滿。

6月24日凌晨2點多，張女沒去上班、手機沒人接，張女的新男友與同事前往她租處查看無人回應，找來鎖匠開門，赫見她躺在床上一動也不動；由於張女有地中海型貧血，男友以為她發病失去氣息，報警請消防人員急救，才發覺她已氣絕多時。

警方勘驗現場，發現張女身上沒明顯外傷，房內沒遺書，也沒打鬥痕跡和破壞跡象，調閱監視器發現張女23日早上9點下班返家，11點外出購物再返家就沒再出門，但當天下午3點，楊男從張女處離開，研判楊涉有重嫌。不久警方接獲通報，指北市新生北路某旅館有房客自殺，清查身分發覺竟是楊男。

警方追查，楊離開張女租處到附近找朋友聊天2小時，還跟對方約吃消夜，當晚7點入住新生北路某旅館，1小時後外出到便利商店買水管疏通劑與2瓶飲料。24日中午楊沒退房，旅館人員開門查看，發覺他陳屍浴室。

警方認定楊涉嫌殺人後自殺，依殺人罪將楊男函送北檢，檢方以被告死亡為由，將楊男不起訴。

(中時)

吸毒恍神車停馬路口 勇警破窗血… 烏龍！空姐遭潑灑瀝青 學生討債…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。