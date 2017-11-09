馮世寬立院答詢：如果在現場 不只罵三字經

2017年11月09日 15:42 中時 呂昭隆

馮世寬今天在國會說三字經，但不是和立委對罵，而是罵有人問這次失事幻象戰機是否有可能投共低飛。馮世寬說，這個說法非常可惡，如果他在記者會現場，他會直接罵他媽的。馮世寬是回答民進黨籍立委王定宇的質詢，作上述回答。

昨天空軍舉行記者會，說明幻象戰機搜救情況，有位媒體記者問這架戰機在那個位置，是否可能低空投共。

國民黨籍立委馬文君質詢也說，失事飛機是編隊飛行，怎會投共，家屬聽到心情會如何，怎會這樣問；馮世寬說，我昨天不在現場，如果在現場，他不只罵三字經，簡直無法容忍。馮世寬說，以後任何採訪都不准邀請提問的那家媒體採訪。

昨天空軍司令部記者會上，美國自由亞洲電台記者詢問，何子雨是否有降低高度投共可能？對此，國防部長馮世寬今天在立法院答詢時，痛斥「他媽的！怎麼可以這樣子想？」、「簡直可惡！」

馮世寬對此表示，「我個人非常氣憤，我不在現場，在現場我就罵『他媽的！怎麼可以這樣子想！』」立委王定宇說，在國會殿堂不建議用這三個字，馮世寬則插嘴，「在記者會上我就會這樣說！」王定宇說，那光點消失處怎麼可能投共。馮仍忍不住罵「簡直可惡！」

王定宇再問，當地有中國或日本的飛機、軍艦嗎？馮世寬說，從狀況判斷、雷達目標，都顯示沒有。

馬文君質詢時則說，馮世寬這樣回答，國人對國軍會有信心，但空軍副司令張哲平第一時間只說「不太可能」，讓人很寒心。馮世寬則說，當時他若在現場，可能不只罵三字經。他強調，夜間演練為的就是讓中共知道我們夜間也有作戰能力，讓百姓在家安心吃飯，不但沒有受到同情掌聲、關愛，卻說我們投共，「我簡直無法容忍！」

(中時)