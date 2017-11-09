校園安全亮紅燈 江啟臣籲中市發放「防身警報器」

立委江啟臣（右二）與多位議員呼籲台中市府針對國小學童發放「防身警報器」。（王文吉攝）

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立委江啟臣呼籲台中市府針對國小低年級發放「防身警報器」。

台中市日前發生裸男闖入校園，台南也有校外人士溜進校內廁所過夜，學生安全被漠視，立委江啟臣呼籲台中市府針對國小低年級發放「防身警報器」。他表示，防身警報器1個150元，若國小學童全面配發，約需2120萬元經費，花錢辦活動，不如提升校園安全。

立委江啟臣9日上午在服務處招開記者會，他與市議員張瀞分、陳本添、羅永珍等位議員大聲疾呼，要求市府儘速規劃發放「防身警報器」給學童。江啟臣表示，台北市政府已發放3萬8千支警報器給國小低級的學童，教導「叫、拉、跑」的SOP，台中市公、私立國小學童共有141359人，全面配發約需2120萬元經費。

江啟臣表示，學童配發「防身警報器」，國外如日本早已行之有年，台北也如火如荼展開，明年更要擴及國小所有年級，將有超過10萬名學童受惠，而台中卻什麼都沒做，市政府對學童安全的消極不作為，突顯治市無方！

「如果林佳龍市長不做，我江啟臣來做！」江啟臣質問市府「難道只會把錢花在辦活動上？」他表示，學童安全問題隨時都很急迫，該花的不花，不該花的拼命花！

市議員張瀞分（左起）、立委江啟臣、市議員陳本添呼籲台中市政府重視學童就學安全。（王文吉攝）
防身警報器1個月150元，估算台中市公、私立小學全面發放，約需2120萬元經費。（王文吉攝）

市議員張瀞分、陳本添現場示範馬上拉開警報器扣環產生聲響，再迅速跑離現場求救，

並表示，台中市低年級學童數44601位，換算總共大約需要670萬的經費，比市政府辦第二大城慶祝活動輒千萬的經費還要少錢，砸錢辦活動不如移作「救命錢」，給孩子安全的學習環境。

(中時)

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