「坪林不擾遊」再開第三梯次！ 體驗茶學文化、賞梯田美景

新北市政府農業局為推廣深度農業旅遊，自7月份起至12月規劃辦理4場次「坪林不擾遊」體驗遊程。（葉書宏翻攝）

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新北市政府農業局為推廣深度農業旅遊，自7月份起至12月規劃辦理4場次「坪林不擾遊」體驗遊程。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局為推廣深度農業旅遊，自7月份起至12月規劃辦理4場次「坪林不擾遊」體驗遊程，第三梯次體驗遊程訂於11月19日舉行，本次活動將帶領進入坪林漁光山區，透過採茶、製茶過程中瞭解茶學文化、環境及生態，並能親近體驗茶農生活，活動自即日起開放線上報名，每場限額25人，歡迎親朋好友揪團報名參加！

農業局表示，新北市坪林區擁有百年的製茶歷史，製茶季節瀰漫滿山的茶香味，第三梯次體驗遊程由新店捷運站集合搭車前往坪林漁光山區，由茶農陳枝長的茶園做為起點，結合環境教育，讓夥伴在環境友善茶園體驗採茶製茶的樂趣，最後每個人還可以將自己親手製作的綠茶茶葉包起來帶回家，中午享用完在地的茶餐，下午則會由坪林媳婦吳佩佩為大家導覽大舌湖步道，眼觀梯田曲流交錯的美景，耳聽活潑生動的解說，手做巧妙有趣的生態遊戲，歡迎民眾在坪林聆聽茶香故事，並重新與土地做美好的連結，把美麗的山城回憶帶回家。

農業局表示，第三梯次「坪林不擾遊」體驗遊程自即日起開放線上報名，報名費用成人每人899元，國小以下學童每人450元，學齡前免費，費用包含交通費用（新店捷運站接駁）、保險、導覽、採茶資材、午餐費用，並能帶回自己採摘製成的茶葉品，機會難得，歡迎有興趣的民眾把握機會報名！活動詳情及繳費方式可電洽黃先生（02-2932-3678、0936-086-052），或上報名網站查詢。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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