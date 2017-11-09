川普捨命挺台獨？王丰：除非活見鬼

2017年11月09日 11:12 中時電子報 陳怡文

美國會不會挺台獨？作家王丰表示，相信很多台獨人士會說「當然會啊！」這就是台獨最幼稚、最一廂情願、最沒有國際常識、最不通曉人心弱點的地方。你要美國人相挺，為你冒著跟大陸打仗的風險挺你台獨，請問，台獨要付出什麼代價來換取美國的搏命相挺？你們開個條件出來看看好嗎？川普會挺台獨才是見鬼了。

王丰表示川普到日本、到韓國，一言一行，簡直就像個軍火貿易商。他開口閉口，你日本一年賺了我七百多億美金，你韓國一年賺了我多少多少美金。好，你們就跟我買f-35a戰機。少嚕索，我們美國人的錢不是白賺的，有借有還，日後兩不相欠。最好我多賺你們一點，你們休想拔我身上一根毫毛。

蔡英文只能每年隨gdp增加2%的軍費預算。但這2%夠不夠塞川普牙縫，大有疑問。台對美貿易一年好歹也賺進300多億美金，這數字儘管是台灣賺大陸貿易逆差的二分之一不到，大陸會讓利，老美可不跟你客氣，美國佬跟台灣會錙銖必較，你一年賺我三百多億美金，那你就要從另一邊的口袋裡吐出來還我美國。

王丰直言，島內某些天真的人要求台獨，你要美國人相挺，為你冒著跟大陸打仗的風險挺你台獨，請問，台獨要付出什麼代價來換取美國的搏命相挺？你們開個條件出來看看好嗎？川普會挺台獨才是見鬼了。所以，要川普捨命挺台獨，那簡直是活見了鬼。

(中時電子報)