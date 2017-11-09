有夠扯！送愛車貼膜莫名故障、收帳單 竟是被店家偷開遊台灣

想送愛車貼膜換新裝，沒想到竟莫名收ETC扣款帳單，還被開到引擎燈亮。(圖/擷自爆料公社)

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中時電子報
/綜合報導

想送愛車貼膜換新裝，但枯等半個月，沒想到竟莫名收ETC扣款通知、交車時引擎燈亮起，期間貼膜車行還謊稱貼膜要「想靈感」拖延交車時間。面對如此離譜行為，讓車主氣炸PO網，問「遇到這種爛貨該如何處置」。有網友回應，「這真的說不過去啦，誇張中的誇張！這樣可以提告吧？」。

有網友在網路社團「爆料公社」抱怨，9月送愛車到一間「自稱貼膜很厲害」店家換新裝，預計一個星期就可以完工交還車輛；但交車當天前往貼膜車行，整台車都沒貼而無法如期交車，僅得到店家的「撕原本的貼膜、清潔花很多時間，還有想靈感」等理由，最後雙方決議展延交車日。

不過，沒想到這樣的決定最後讓車主氣炸，怒罵「對爛人心軟就是對自己殘忍」；原來，車主在貼膜期間莫名收到ETC不正常扣款，才得知店家在延後交車期間擅自開車，從桃園開往嘉義、又開去台北，甚至車不僅沒貼好，愛車更故障亮起引擎燈。最後，就連雙方談好的退款與賠償費用，貼膜車行也一拖再拖，一個月過後糾紛還未解決。

車主無奈PO網問，「遇到這種爛貨該如何處置」；有網友回應，「這真的說不過去啦，誇張中的誇張！這樣可以提告吧？」、「報警了吧」、「真心覺得直接告吧！原諒和解之後，肯定被二次傷害！」，還有網友感嘆，「這家好像有聽過...結果自毀名譽了！」。

(中時電子報)

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