烏龍！空姐遭潑灑瀝青 學生討債認錯人

2017年11月09日 11:39 中時 李文正

2名犯案歹徒得手後帶著口罩逃逸搭乘計程車離開現場。（李文正翻攝）

警方在嫌犯住處起出犯案用的手套。（李文正翻攝）

嫌犯聲稱主嫌以1萬元委託他們購買瀝青，並對一名欠債的女子行兇。（李文正翻攝）

空姐遭潑灑瀝青 2學生討債認錯人

北市內湖區詹姓空姐在送小孩到安親班後，遭到2名年輕人潑灑瀝青，警方8日晚間通知陳姓主嫌以及2名潑灑瀝青的學生到案，陳嫌聲稱，整起事件是場烏龍，被害詹姓女子身形與另一名女子相似，找來年輕人想要教訓她，要求女子歸還欠款20萬，犯案後看到新聞，才發現潑錯人，警訊後將陳等3人依傷害、毀損、妨害名譽法辦。

42歲詹姓空姐，本月6日上午9點多送小孩到托兒所後，步行在文德路巷弄內，突然遭到2名戴帽、戴口罩的男子推倒，還朝她潑灑瀝青，導致手腕擦傷、頭髮沾有瀝青，整把頭髮黏著成團，她一度懷疑是飛機乘客向她索討聯絡方式不成，狹怨報復。

警方獲報後，從監視器畫面過濾2名歹徒動線，發現2人是從淡水搭計程車出發，抵達犯案地點埋伏，直到詹女出現，2人衝上前行凶得逞後，又搭計程車逃逸，警方根據車牌號碼找到計程車司機，過濾出2名年輕人身份。

22歲陳姓男子、20歲胡姓男子，2人在淡水就讀大學，沒有任何刑案資料，供稱是網路上認識一名30歲陳姓男子，雙方認識後，陳男擺桌請兩人喝酒、吃飯ㄝ提議給他們1萬去買瀝青，對象是一名欠欠債20萬的女子。

教唆的陳男有毒品前科、無業，聲稱一名女網友，兩人交往的時候，女網友向他借錢，分手後不願歸還，他為了報復女網友，找來2名「年輕人」行凶，而他在案發時，坐在車上觀看，看到詹女下車，誤以為就是欠錢的女網友，隨即以電話指示2人動手。

陳嫌到案後聲稱是烏龍事件，看到新聞才知道認錯人，被害詹女也不認識陳男，但陳否認9月11日潑灑穢物與他有關，2名學生也否認潑灑穢物，警方訊後將3人依法函送檢方偵辦。

(中時)