影》無視勞團抗議 勞基法修法「四不變、四彈性」

2017年11月09日 11:58 中天 李函縈

不滿一例一休修法版 勞團號召千人抗議（圖／中天新聞）

行政院院長賴清德今（9）主持政院會議，通過勞動基準法部分條文修正草案。一例一休修法後的版本主要有「四不變、四彈性」，「四不變」為正常工時不變、週休二日不變、加班總工時不變、加班費率不變。「四彈性」則指加班彈性、排班彈性、輪班間隔彈性、特休運用彈性。對於勞工休息日加班費改以核實計算，加班工時上限採工時帳戶制概念，單月最高54小時，但3個月上限138小時。

勞動部長林美珠表示拍板修法後會加強與朝野溝通，儘速完成立法程序。而對於一例一休修法，勞工團體也感到不滿，號召上千勞工赴行政院陳抗。醫護人員也擔心恐再出現「血汗班表」。

「四不變」：

正常工時不變—每天8小時，每週40小時。

週休二日不變—連續工作12天非常態。

加班總工時不變—每月46小時加班可彈性運用，每3個月加班總時數不超過138小時。

加班費率不變。

「四彈性」：

加班彈性—每月加班工時46小時原則不變，例外得於3個月內調移，單月上限54小時。

排班彈性—七休一原則不變，會有政府嚴格把關。

輪班間隔彈性—輪班更換班次原則至少間隔11小時，不得低於8小時。

特休運用彈性—當年度特休假未休完，可勞資協議，遞延一年，再休不完，就現金給付。

(中天)