四分之三首長缺席千億預算審查 藍批：蔡政府太驕傲

2017年11月09日 11:51 中時 朱真楷

立法院財政委員會今天審查「中華民國107年中央政府總預算案有關補助直轄市及縣市政府。調整軍公教人員待遇準備。災害預備金。第二預備金」結果，應到的4位主責行政首長，卻有3位請假，分別是行政院秘書長卓榮泰、財政部長許虞哲、人事行政總處人市長施能傑，引發國民黨立委費鴻泰不滿，痛批蔡政府太驕傲，質疑「以為預算一定過嗎？」因此，包括他與另位國民黨立委羅明才，都以拒絕質詢的方式表達抗議。

立法院財政委員會今天審查各地方政府調整軍公教人員待遇、災害預備金、第二預備金預算。根據中央政府編列的預算來看，107年度中央對地方政府的一般性補助款共編列了1369億，專案補助款編列250億，總計高達1619億，占總預算歲出1兆9918億的8.13％。

儘管此次審查的預算金額破千億，甚至比蔡政府的前瞻計畫第一期預算還多，但今天應到的行政首長，卻有4分之3缺席，改派副首長代打。

對此，國民黨立委費鴻泰今天在財政委員會質詢時，一上台就說，今天開會目的是要審查中央政府補助直轄市與縣市政府的預算，及災害準備金與預備金，「我從民國93年來到立法院開始審查預算，還是第一次看到首長不來！」

接著，費鴻泰就拿出寫著「首長缺席，拒審預算」手板，強調這是他第一次在委員會用道具，「我本人表示抗議，因為首長缺席，我拒絕審查，我就這樣讓時間走完，今天要是我當主席（財政委員會），你們敢不來試試看！」他要讓社會大眾知道，蔡英文政府的單位首長有多驕傲，驕傲到審查預算都不來。

費鴻泰說，立院財委會發出的開會通知，列席應有4位首長，除了主計總處主計長朱澤民之外，行政院秘書長卓榮泰、財政部長許虞哲、人事行政總處人事長施能傑都請假，有這樣審查預算的嗎？今天來的這些人，面對質詢不是不能回答，而是不敢講，這樣立法院要怎麼監督？賴清德的政府可以這麼驕傲嗎？預算審查一定過嗎？

費鴻泰說，他知道今天行政院要開院會，但是部會首長可以用這種理由不到立法院備詢，不接受立法院的監督嗎？真的是哀莫大於心死。

接著質詢的羅明才跟進拒絕質詢。他表示，民主國家的運作就是立委代表人民監督政府，所以才需要有質詢；結果，今天這麼重要的會議要審查預算，相關首長卻通通請假，因此他要呼應費鴻泰拒絕審查預算。

說完，羅明才就戴起口罩，強調這是要表達無言的抗議，並說「謙卑謙卑再謙卑，這句話已經不見了，提醒政府國家至上，民眾第一，不要忘記總統是誰選上來的？水可載舟亦可覆舟」。最後，一樣以沉默的方式，走完質詢剩餘的時間。

對此，立院財委會主席、民進黨立委郭正亮解釋說，今天的確是特殊狀況，但在103年的10月30日，財委會也是審查一樣的科目，當時也是由行政院副秘書長蕭家淇代理出席；104年底審查105年的年度預備金，也是由行政院副秘書長代理出席，「我不是說這樣是對的，但以前也發生過類似狀況」。

(中時)