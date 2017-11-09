北捷擬投資雙子星案 已和4家公司簽訂MOU

2017年11月09日 12:15 中時 陳燕珩

台北捷運公司擬成立「物業開發及管理公司」，投資鎖定台北車站C1D1雙子星大樓案，不過屢遭議會質疑球員兼裁判。北捷董事長董瑞斌召開記者會說明，目前已跟4家公司簽訂MOU（備忘錄），包括國內外公司，細節尚無法透露，不過合作對象都是官股系統，不會有黑箱疑慮。

董瑞斌指出，外界對於北捷跨足物業管理公司有疑慮，目前北捷運輸本業營收佔83％，物業比重僅3％，但日本JR、港鐵物業營收都超過20％，北捷未來10年內沒有新路網，營收挹注不大，另外商業、廣告等店面也已設好，營收將達到飽和，必須有新物業的拓展。

他進一步說明，雙子星案工程金額約600到700億元，物業開發管理公司成立後，估計需200億股本，融資400億元，北捷希望占股25％，為單一最大股東，首年資本額5億元，北捷出資1.25億元，之後照工程進度增資，北捷總共約會投入50億元。

董瑞斌說，未來C1D1兩棟是百分百商業用途，沒有規畫住宅，低樓層是百貨公司，往上是商辦空間，再往高樓層是飯店、觀景台，因此北捷尋找的合作對象，不只要出資，還要能經營相關業務，目前已跟不少潛在投資人談過，有4家簽署MOU，但合作夥伴與細節，目前無法透露。

對於球員兼裁判的質疑，董瑞斌表示，北捷有請專業法律團隊評估，一致認為不構成利益迴避問題，屆時會照正常程序投標，評選都公開透明。若雙子星案沒有辦法順利得標，公司還是要運作，會考慮投資台鐵、高鐵站區開發案，北捷有想好備案。

(中時)