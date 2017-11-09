冤賠破紀錄! 冤獄16年死裡逃生 徐自強獲賠2812萬

徐自強被控涉及建商黃春樹綁架殺害案，歷經9次判死刑坐牢16年，獲判無罪，再獲判賠2812萬元。資料照片。中央社記者鄭傑文攝　

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原本為死囚，最終獲無罪定讞的徐自強坐冤獄，感嘆不能陪伴兒子成長，並說入獄16年「生不如死」，所受的苦沒人能夠了解，聲請刑事補償金案。台灣高等法院審理後，合議庭認定，徐自強在無罪判決確定前，羈押 5624 日，9日裁准補償2812 萬元，打破刑事補償金非執行死刑的最高額紀錄。

徐自強被控22年前共同擄走富商勒贖並殺死被害人，經9次死刑、2次無期徒刑判決、5次非常上訴，還有監察院調查、大法官釋憲後，在2015年9月更九審首次獲無罪判決，最高法院去年10月駁回上訴，無罪定讞。

徐自強今年7月向高院聲請刑事補償，以被羈押5628天，一天請求補償最高額的5000元計算，聲請補償2814萬元。

徐自強被控涉及建商黃春樹綁架殺害案，歷經9次判死刑坐牢16年，獲判無罪，再獲判賠2812萬元。資料照片。中央社記者鄭傑文攝　

高院審理後，合議庭認為，羈押是將人自家庭、社會、職業生活中隔離，拘禁在看守所、長期拘束其行動，人身自由的喪失，不但造成心理上造成嚴重打擊，對名譽、信用等人格權影響也很重大，是干預人身自由最大的強制處分。

徐自強在羈押前有正常工作、經濟狀況穩定；受羈押時26 歲，正值青壯年時期，家有妻小，兒子甫就讀小學，他因受羈押，喪失人身自由，家庭失序、事業中斷，更因多次經法院判處死刑，面臨隨時遭死刑執行之恐懼及痛苦，獲釋時已 43 歲，長達近 16 年羈押，已耗去人生最精華部分。歷時 20 年訴訟煎熬，羈押期間所受財產上損害、精神上痛苦、名譽減損、自由受拘束，認定以每日補償最高的 5000 元為適當。

合議庭認為，徐自強自1996 年 6 月 24 日起至2012年 5 月 18 日，共羈押5808 日，扣除他涉及賭博案執行184 日，扣除後徐因本案共羈押5624 日，應補償2812萬元。

(中時)

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