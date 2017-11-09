習近平：中美合作是唯一正確的選擇

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大陸國家主席習近平和美國總統川普，今天上午在人民大會堂先進行小範圍會談後，在東大廳進行大範圍會談。在大範圍會談開始之前，習近平致詞時表示，對中美兩國來說，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來；川普則說，關於中美貿易關係，美國必須要改變它的政策。

習近平致詞時表示，從昨天晚上到今天上午，他和川普就中美關係和中美關心議題，深入交換了意見，也達成許多共識。中美關係事關兩國人民福祉，也關乎世界的和平、繁榮、穩定。

習近平表示，對中美兩國來說，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。今年以來，中美關係取得重要進展，同意繼續發揮元首外交對兩國關係的戰略引領作用，加強兩國高層級、各級別的交往，充分發揮四個高級別對話機制作用，拓展經貿、兩軍、執法、人文等領域的交流合作。

習近平表示，中美也加強在朝鮮半島和阿富汗等重大國際問題的溝通協調，推動中美關係得到更大發展。

習近平表示，當前中美關係正處在新的歷史起點上，中方願同美方一道，相互尊重、互利互惠、聚焦合作、管控分歧，給兩國人民帶來更多的獲得感，給地區和世界人民帶來更多的獲得感。

川普致詞時首先表示，昨晚的會晤很棒，晚餐超出了原本安排的20-25分鐘，後來持續2小時，每一分鐘都很享受。

川普表示，中美關係一直被證明是偉大的關係，今天上午中美雙方的會晤是非常好的。「談到對北韓問題，我和你一樣，覺得有解決的辦法；談到中美貿易關係，我們也知道，美國必須要改變它的政策，因為美國的政策遠遠落後於和中國貿易或其他國際貿易的需要。」

川普說，「在這點上，我對你非常尊重，因為你代表中國。可惜過去幾屆政府允許了我們的關係失去控制，但我會解決好這個問題，使它變得公平，這對中美雙方都有好處。」

川普表示，期待往後的歲月，我們都能取得成功，保持友誼，不僅解決中美之間的問題，還要解決世界的問題，包括非常危險、有關安全的問題，相信我們大概全都可以解決。

(中時)

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