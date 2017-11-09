「等嘸人」安親班將小孩丟包超商 店員幫報警遭媽媽飆髒話

安親班將小孩丟包超商，店員幫報警反遭媽媽飆髒話。(圖/翻攝自臉書爆料公社)

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中時電子報

一名小7店員因為看到小孩被安親班送到店裡，久久等不到媽媽來接幫忙報警，結果反而被孩子的媽媽要求，負責叫計乘車陪孩子回家，店員要求警察陪同，反被媽媽飆罵髒話，小7店員的老公覺得超蝦，將此事PO網，質疑「難道小7等於安親班」嗎？

安親班將小孩丟包超商，店員幫報警反遭媽媽飆髒話。(圖/翻攝自臉書爆料公社)

原PO在臉書《爆料公社》發文「這名小孩被安親班送到我們店，待了很久，然後他的母親被安親班告知後打電話來找人，以我們沒有警戒心、小孩在那裡都沒有關心為理由，一直駡人、超級激動，中間我被罵得超級難聽，可以提告的那種」。

最後，小孩的母親要店員負責，叫計乘車陪同孩子回家，店員說好，但是要報警，請警察一起去，過了一會兒，母親的朋友來了，要帶小孩走，說孩子的母親不願意小孩坐警車。店員基於安全，堅持等警察來，不料孩子的母親又打來潑婦罵街，經過孩子認證，最後還是被母親的朋友帶走了。

小7店員指出，對於孩子母親的指控非常生氣 ，因為那位奇怪的孩子，只要一靠近他，他就離開，問知不知道媽媽的電話號碼？他就搖頭，而且這個小孩每天都會來店裡久坐，他認為孩子不願意接受陌生人幫助，是源自於母親的教育，但憑什麼對她發怒？

網友回應「標準的恐龍家長」「小孩好可憐」「媽媽一直遲接弄到安親班也不爽了吧」「拜託一定要提告，想看能領多少年終」「台灣最萬能的行業就是超商店員了，結帳、泡咖啡、賣手搖、顧小孩等等…」。

(中時電子報)

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