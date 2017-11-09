大陸民眾喜愛川普的原因 陸媒：直來直去、對華務實

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中時

美國總統川普近日訪問北京，受到大陸網友關注。大陸《環球時報》發表社評剖析川普受到大陸民眾喜愛的原因，稱川普的「憨態」和各種「雷語」是網上段子最歡迎的材料。總體來看，中國公眾蠻喜歡他的，對他的正面印象大體形成。他直來直去的性格、對華政策務實、第一千金外交成功，以及桀驁不馴的另類做派都招來了不少好感。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》9日發表社評「中國公眾大多喜歡川普的什麼」指出，此前中國人對川普的看法完全被美國媒體主導，直到川普競選勝利，中國公眾才「恍然大悟」，原來被那些美國和西方媒體騙了。如今是美國知名媒體在中國公眾中最威信掃地的時候，它們製造美國選舉的虛假資訊、逢川普必反留下了負面印象，是一個重要原因。

社評並羅列中國公眾都喜歡川普的原因，包括欣賞川普直來直去的性格在中國輿論場博得了好感；雖然「美國優先」情結很重，但他同時似乎是對華政策方面的務實派；尊重中國國家元首，多次公開讚揚習近平；子女外交成功，伊凡卡夫婦與其子女對華公關起作用；桀驁不馴與另類作派獲得不少好感；重視民生給大陸民眾留下深刻印象。

評論指出，中國人對川普感覺不踏實的一點是，「他會不會在某個時刻又突然發個推，說出讓中國難堪的話？」不過，隨著雙方多個重要溝通管道建立，川普對華認識也越來越深入和全面，其任內中美關係的確定性是呈增加趨勢的。

評論稱，中美這麼大的交往量，摩擦自然少不了。中美的戰略互疑也一時難以消除。但是雙方只要不被冷戰思維綁架，願意溝通，有正視現實的基本態度，為兩國人民的根本利益負責，中美關係就能往前走，即使出某個意外，也應能夠做到化解它，避免演化成嚴重的事態。

(中時)

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