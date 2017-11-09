獵雷艦案劍指馬英九 國民黨團籲調查應不分藍綠

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行政院「獵雷艦專案調查小組」8日將調查報告與相關券證資料，函送法務部，以利後續司法調查。國民黨團今召開記者會抨擊，調查報告百分之百政治化，劍指前總統馬英九，更質疑民進黨在慶富聯貸案所扮演的角色，呼籲司法單位釐清弊端事實，查案不分藍綠。

副書記長曾銘宗指出，慶富聯貸案在105年2月5日簽約，當時國民黨已選輸，選前通過的聯貸金額127億元，占總貸款額度205億元的62%，按慣例，該案應會胎死腹中，何以之後仍順利簽約？

他也說，今年4月金管會金融檢查局檢查獵雷貸款案，即已發現有重大缺失，但為何遲遲未處理，究竟誰該負責必須查明。

立委賴士葆質疑，慶富案發展至今，百分之百被政治化，有心人士包括部分民代配合媒體，頻將不知是從哪來的資料一直丟出來，劍指前總統馬英九，然而此案最初是慶富董事長陳慶男預繳17.5億元，給高雄銀行做履約保證。

他指出，這17.5億元在103年11月初支付，換言之，慶富是在國民黨執政時，預繳款項給幾乎完全是由高雄市政府所擁有的高雄銀行，做履約保證，直到105年慶富與一銀簽約，該筆款項才還慶富。

賴士葆質疑，高雄銀行這麼小的銀行，之後卻能吃下高達200、300億元的聯貸案，「這裡面有鬼」，可能涉及人謀不臧、官商勾結，呼籲檢調應認真調查。

立委費鴻泰則說，前行政院祕書長簡太郎「非常沒用」，在104年9月初召開協調會，但公股銀行沒人「鳥」他，同年12月再次召開協調會結果也是如此。

不過確切情資指出，合作金庫、台灣銀行、彰化銀行及土地銀行等四家銀行，在105年總統大選後才同意放貸，且聽說是因民進黨立委、相關人士等要求。

費鴻泰抨擊，政院的調查報告，目標是把前行政院祕書長簡太郎拖下來，將全案怪罪馬英九。他強調，國民黨不是要打烏賊戰，司法單位應不分藍綠、大小，該怎麼辦就怎麼辦。

(中時)

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