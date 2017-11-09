恐佈! 11男同志雜交毒趴 被逮才知大家都是愛滋男

警方5年前查獲11名男子利用男同志專用社交APP約砲開毒趴，卻彼此隱瞞感染愛滋病毒，性交時不戴保險套。圖APP示意圖。（摘自網路）

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中時

11名均罹患愛滋病的男同志，5年前透過通訊軟體MSN，上網約砲、開毒性愛趴，事後因有人另涉毒品案，被檢察官循線查出11名染上愛滋病的男同志多次開毒性愛趴，彼此傳染。台北地檢署認為11人明知自己罹患愛滋病，卻隱瞞病情與他人進行危險性行為，9日全被依違反人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例起訴。

檢方調查，擔任藥頭的男同志，明知自己感染愛滋病，仍於2012年5月間起，多次透過MSN在同志網路聊天室，使用「BB」(不戴套)、「菸S」(吸毒性交)、「煙HI」等術語，約砲揪人開毒趴，陸續吸引10男同歡，短短1個月內，就開了近10次毒趴。

該名男同志在開趴前隱瞞病情，不戴套與其他同志發生性關係；直到他因另案毒品案被法官傳喚作證，法官得知他是愛滋傳染病列管人口，卻隱瞞病情揪人開趴，意圖散播傳染病，將他移交台北地檢署調查。

檢方陸續傳喚他以及其餘10名參與毒趴的男同志，驚覺11人竟均已被衛福部列管的愛滋病患者，但11人卻各自隱瞞病情，與其他人進行不戴套等危險性行為；據指出，11人分布在各行各業，針對涉散播傳染病的犯行均不否認。

根據「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」21條規定，「明知自己感染愛滋病，卻隱瞞而與他人進行危險性行為，導致傳染愛滋病給其他人者」，可處5年以上、12年以下徒刑。

(中時)

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