勞基法修正案通過 賴清德：顧及勞工與企業需求彈性

2017年11月09日 14:53 中時 黃世麒 張理國、

行政院會在勞團抗議聲中通過「一例一休」再修正版本，與日前行政立法協調會報內容一致。行政院長賴清德表示，去年勞基法的修正，朝野立委基於善意，但卻「意外蹦出一例一休」，嚴重綁住勞資彈性衍生許多問題，這次修法以「四不變」、「四彈性」顧及勞工及企業經營需求，希望朝野共同拼經濟。

賴清德說，修法版本在蔡英文總統回國後，已向蔡報告，她充分支持；至於勞團批評政策髮夾彎，要求還給七天國定假日，勞動部長林美珠及政務委員林萬億都強調沒有七天假問題，林萬億說，包括特休假彈性已更擴大，不太可能討論七天假「還來還去」的問題。至於政策轉彎，林萬億說，這次修正沒有轉彎或政策不一致，只是增加彈性安全，沒有髮夾彎問題。

賴清德在報告時說，這次修法有兩大重點，以「四不變」維持勞工權益，包括正常工時不變，仍維持每日工時8小時，每週40小時；週休二日原則不變，連續上班12天並非常態；加班總工時不變，將每月最多延長工時46小時做彈性運用；加班費計算費率不變。

第二個重點則是，以「四個彈性措施」賦予企業經營和勞工工作安排的彈性，包括「加班彈性」：現行每個月延長工時為46小時，每3個月的延長工時加總為138小時，為讓加班有彈性，讓加班額度可在三個月期間內彈性挪移，每個月延長工時最高為54小時，但須經勞資協議才能施行；「排班彈性」：鬆綁「七休一」，讓例假可在每7日的週期內來調整，但須經勞資協議及政府把關；「輪班間隔彈性」：輪班間隔原為11小時，可彈性調整為8小時，以利三班制的產業運作，但仍須經過勞資協議；「特休假運用彈性」：當年度特休假未休完，可遞延1年，也須經勞資協議。

(中時)