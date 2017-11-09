中年婦加入健康會員 才知自己患糖尿病

2017年11月09日 14:18 中時 王文吉

衛服部豐原醫院9日舉辦「健康會員暨病友中心聯合成果展」，邀請成員一起分享加入健康會員的好處，院長李明輝及多位嘉賓高喊「勇敢、愛、分享」口號，藉由病友分享心得及影片回顧，呼籲民眾加入健康會員，守護自己的健康。

健康會員45歲周玗臻表示，8年前，因為左耳朵突然聽不見，到院檢查後發現是耳中風，後來又因壓力大，長期睡不好，身體狀況也不美麗，自己一個人因此常掛不同科別求診。

好在醫院的個管師陳翊榛在3年前建議她加入健康會員，在規律的健檢行列中，她才知道自己原來罹患糖尿病，即時找出的身體的不適及時就醫，才能讓她的身體免於每況愈下。

周玗臻說，她現在遇到親友，都會邀請他們加入豐原醫院健康會員，並介紹好處，除有一系列年度檢查以外，還有許多衛教資訊提供，讓自己在醫療知識方面有更深一層的了解。

豐原醫院家醫科主任李福春指出，許多民眾常因為工作忙碌，忽略自己身體健康，加入健康會員行列後，才發現自己的毛病在哪裡，藉由檢查與講座來改善自己的問題，慢慢找回自己的健康。

豐原醫院社區健康中心主任張立人表示，為避免民眾重複施作健康檢查，院方推出健康會員活動，規劃年度系列健檢服務活動，紀錄所施作檢查，有興趣的民眾可撥打豐原醫院健康會員專線04-25271180轉1121賴小姐洽詢。

(中時)