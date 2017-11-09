實踐大學校長率團訪緬甸 強化南向高教交流

2017年11月09日 13:54 旺報 李侑珊

實踐大學今年獲得教育部新南向計畫奬助，除已經在菲律賓籌備設立教育中心外，校長陳振貴更親自率團訪問緬甸，強化台緬兩國學術與高等教育交流。

實踐大學表示，校長陳振貴此行不僅在在仰光拜會駐緬甸台北經濟文化辦事處代表張俊福、緬甸台商總會會長何廷貴等重要人事，另也參訪仰光外國語大學，緬甸國立藝術文化大學，進行交流。

實踐大學提到，泰國商會大學在緬甸工商協會設立的碩企專班活動，本次特別邀請到泰國商會大學國際學院院長Srimoon與會，而緬甸工商協會副會長兼碩企專班負責人Thet 博士也受邀出席，並且已於近期獲得緬甸政府任命為緬甸駐台北貿易辦事處代表，實踐大學校長陳振貴也利用機會，傳達實踐大學有意籌設駐緬甸教育中心的意願，並初步獲得首肯。

此外，實踐大學訪問團也利用本次參訪機會，前往東枝拜會雲南會館與興華中學，之後再抵達曼德勒，拜訪瓦城孔教學校及泰國商會大學曼德勒碩企専班，討論設立教育中心及相關合作事宜。

實踐大學提到，實踐大學與英國及美國駐緬使館合作，爭取到香港Marga基金會贊助，設立緬甸青少年交響樂團台緬研習奬學金，目前即將於仰光展開甄選活動，預定於明年3月組團來台北實踐大學音樂系硏習二週，並參加實踐大學交響樂團在國家音樂廳的音樂會同台演出。

此外，緬甸工商協會碩企專班師生40名應邀於12月12日赴實踐大學全英碩士國企班硏習一週，Thet代表並答應為此活動主持開幕典禮 ，為促進台緬甸教育文化交流，正式全面鳴槍起跑。

(旺報)