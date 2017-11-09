輔導創新創業團隊 北科大鏈結中心揭牌

2017年11月09日 13:29 旺報 李侑珊

台北科技大學在科技部號召下，結合研究法人籌組價創計畫創業團隊（簡稱價創團隊），委北科大成立「產學研鏈結中心」(Taiwan Startup Institute,TSI)（簡稱鏈結中心），於今(9日)舉辦揭牌儀式，未來將延攬矽谷人才回台，輔導創新創業團隊，引進國際資金，打造具國際競爭力之新創公司。

北科大素有「企業家搖籃」之稱，畢業校友中許多擔任國內上市櫃公司之負責人。2年前，北科大設立「點子工場」，輔導創客創業、推廣創客精神，成績斐然，如今為孵育獨角獸，輔導科技創業，北科大在億光大樓4樓設立「產學研鏈結中心」，提供通過科技部補助的價創團隊，作為共同工作空間，延攬矽谷人才來台進行創新創業輔導、建立FIRM機制，以國際創投標準做法發掘案源，引進國際資金，推薦潛力個案提出價創計畫申請。

北科大校長黎文龍表示，產學研鏈結中心設立在校內，盼可共同促進研發能力投入新創產業，更肩負導入市場商業價值的實踐，提升產業技術，創造市場價值，鏈結產、學、研三方，共同開展商業活動，將是北科大在推動創新創業上的里程碑。

創客教育已經成為台灣教育的新顯學，北科大「點子工場IFoundry」於2年前開國內先河，提供先進器具、會計、法律、創新創業的課程與諮詢，讓進駐的創業者們圓夢，並舉辦上百場國內外交流活動，串連美、日、菲各國創客中心。

點子工場主任曹筱玥指出，參與輔導的女性創客達2成，成為國內校園推廣女性創業先驅，且其中70個團隊申請進駐，成績亮眼，像是PAIX新創團隊，主力產品智能背包(Backpaix)於2016年透過Kickstarter募資平台，在三天內募資金額超過24萬美金，榮獲文化部106年文創之星競賽銀獎肯定。未來點子工場也持續將創客精神從北科大往外推廣到各大中小學，讓創客課程能被重視並融入教育。

(旺報)