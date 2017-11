十年來首見 美軍三大航母週末將赴日本海演習

2017年11月09日 12:11 中時電子報 李靖棠

據美國海軍研究協會(USNI)報導,雖說北韓威脅加劇,但目前正在大陸訪問的美國總統川普(Donald Trump),繼先前在南韓國會演說時,又一次恐嚇北韓之後,如今傳出美軍將於本週末將三大核動力航空母艦聚集於日本海海域,與日韓兩國共同進行軍事演習。這三艘航母分別是:駐紮於日本的雷根號(USS Ronald Reagan)、目前在關島(Guam)週邊海域巡航的羅斯福號(USS Theodore Roosevelt),以及前往斯里蘭卡等印度洋海域訪問的尼米茲號(USS Nimitz),一旦三艘航母真的聚首於日本海,將是十年來首次三航母聯合軍演。

在川普出訪前,美國海軍大動作地將上述三艘航母全劃歸第七艦隊(U.S. 7th Fleet)管轄,並從本土調派12架F-35A戰機(F-35A Lightning II)進駐日本,似乎真的在警告北韓,要他們別在川普出訪期間輕舉妄動。在2015年,接替返美整修的喬治·華盛頓號航母(USS George Washington)進駐橫須賀港,成為駐日美軍艦隊主戰力的雷根號航空母艦,是美國在21世紀第一艘成軍的航空母艦。艦上的士官兵共5千多人,其中包含飛行員和艦載機人員約2,480人。

目前在斯里蘭卡等印度洋海域訪問的尼米茲號,有可能開往日本海進行演習。(圖/美國海軍)

駐紮於日本橫須賀港的美軍核動力航母雷根號。(圖/美國海軍)

當被問到此次演習是否針對平壤時,美軍參謀長聯席會議主席(Chairman of the Joint Chiefs of Staff)約瑟夫·鄧福德上將(Joseph Dunford)表示,「這是一次例行性的軍演,並非專門針對北韓。而這也將是繼2007年,美軍在關島周邊聚集尼米茲號、小鷹號(USS Kitty Hawk)和史坦尼斯號航空母艦(USS John C. Stennis)三艦聯合軍演後,十年來又一次出現如此龐大的海上武裝演習。

(中時電子報)