十年來首見 美軍三大航母週末將赴日本海演習

美軍擬集結羅斯福號等三艘核動力航母，於本週末聚集日本海演習。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據美國海軍研究協會（USNI）報導，雖說北韓威脅加劇，但目前正在大陸訪問的美國總統川普（Donald Trump），繼先前在南韓國會演說時，又一次恐嚇北韓之後，如今傳出美軍將於本週末將三大核動力航空母艦聚集於日本海海域，與日韓兩國共同進行軍事演習。這三艘航母分別是：駐紮於日本的雷根號（USS Ronald Reagan）、目前在關島（Guam）週邊海域巡航的羅斯福號（USS Theodore Roosevelt），以及前往斯里蘭卡等印度洋海域訪問的尼米茲號（USS Nimitz），一旦三艘航母真的聚首於日本海，將是十年來首次三航母聯合軍演。

在川普出訪前，美國海軍大動作地將上述三艘航母全劃歸第七艦隊（U.S. 7th Fleet）管轄，並從本土調派12架F-35A戰機（F-35A Lightning II）進駐日本，似乎真的在警告北韓，要他們別在川普出訪期間輕舉妄動。在2015年，接替返美整修的喬治·華盛頓號航母（USS George Washington）進駐橫須賀港，成為駐日美軍艦隊主戰力的雷根號航空母艦，是美國在21世紀第一艘成軍的航空母艦。艦上的士官兵共5千多人，其中包含飛行員和艦載機人員約2,480人。

目前在斯里蘭卡等印度洋海域訪問的尼米茲號，有可能開往日本海進行演習。（圖/美國海軍）

駐紮於日本橫須賀港的美軍核動力航母雷根號。（圖/美國海軍）

當被問到此次演習是否針對平壤時，美軍參謀長聯席會議主席（Chairman of the Joint Chiefs of Staff）約瑟夫·鄧福德上將（Joseph Dunford）表示，「這是一次例行性的軍演，並非專門針對北韓。而這也將是繼2007年，美軍在關島周邊聚集尼米茲號、小鷹號（USS Kitty Hawk）和史坦尼斯號航空母艦（USS John C. Stennis）三艦聯合軍演後，十年來又一次出現如此龐大的海上武裝演習。

(中時電子報)

文章來源：3 U.S. Carrier Strike Groups to Exercise for 4 Days in the Sea of Japan

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