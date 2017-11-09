短跑少年染病 風雲人物變頭痛人物 波麗士讓他重拾信心

14歲少年小宇（化名）因為患病自暴自棄，結交損友誤入歧途，從短跑健將變成頭痛人物，經師長、警局少年隊、志工持續關懷，逐漸走出人生低谷。（翻攝照片）

友善列印
中時

14歲少年小宇（化名）曾經是位短跑健將，經常獲獎的他是個風雲人物，卻因為患病只能放棄從事跑步運動，人生轉折讓他無法接受，自暴自棄、結交損友誤入歧途，變成師長眼中頭痛人物，南市少年警察隊出動波麗士天使，與師長及志工持續付出關懷，讓小宇逐漸走出人生低谷，重返校園。

小宇原先是個活潑好動的孩子，從小學就開始接觸跑步運動，因為體能好、爆發力強，被選為短跑選手，代表學校參賽，是奪牌好手，但某次慢跑練習時卻氣喘連連，後來體力越來越差，就醫檢查發現染上肺疾，醫生宣告他不能再激烈運動。

這個消息對小宇宛若晴天霹靂，他開始逃學，逃避師長及家人朋友的關心，更誤交損友，與不良團體廝混，最後被組織吸收，吸毒、暴力討債來者不拒，眾人無計可施，小宇頓時從風雲人物變成頭痛人物。

學校師長求助南市少年警察隊，少年隊啟動「波麗士天使」專案，平日派員敦促小宇上課，假日由志工接手輔導，起初他非常抗拒，後來終於被打動，雖然面對旁人關心仍裝做無所謂，但經警方側面了解，小宇已經與損友分道揚鑣，也脫離不良組織，讓大家相當欣慰。

少年隊隊長吳順發表示，年初成立的「波麗士天使」專案，以「盡力拯救迷途少年」為目標，結合心理輔導師、社工師、律師、少年隊員、一般民眾等，共有上千名志工，視個案出動不同類型的志工輔導處置、關懷、陪伴，幫助中輟生返回正途。

(中時)

恐佈! 11男同志雜交毒趴 被逮才… 涉洗錢案判無罪 彭愛佳聲請解除…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。