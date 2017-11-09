短跑少年染病 風雲人物變頭痛人物 波麗士讓他重拾信心

2017年11月09日 12:24 中時 莊曜聰

14歲少年小宇（化名）曾經是位短跑健將，經常獲獎的他是個風雲人物，卻因為患病只能放棄從事跑步運動，人生轉折讓他無法接受，自暴自棄、結交損友誤入歧途，變成師長眼中頭痛人物，南市少年警察隊出動波麗士天使，與師長及志工持續付出關懷，讓小宇逐漸走出人生低谷，重返校園。

小宇原先是個活潑好動的孩子，從小學就開始接觸跑步運動，因為體能好、爆發力強，被選為短跑選手，代表學校參賽，是奪牌好手，但某次慢跑練習時卻氣喘連連，後來體力越來越差，就醫檢查發現染上肺疾，醫生宣告他不能再激烈運動。

這個消息對小宇宛若晴天霹靂，他開始逃學，逃避師長及家人朋友的關心，更誤交損友，與不良團體廝混，最後被組織吸收，吸毒、暴力討債來者不拒，眾人無計可施，小宇頓時從風雲人物變成頭痛人物。

學校師長求助南市少年警察隊，少年隊啟動「波麗士天使」專案，平日派員敦促小宇上課，假日由志工接手輔導，起初他非常抗拒，後來終於被打動，雖然面對旁人關心仍裝做無所謂，但經警方側面了解，小宇已經與損友分道揚鑣，也脫離不良組織，讓大家相當欣慰。

少年隊隊長吳順發表示，年初成立的「波麗士天使」專案，以「盡力拯救迷途少年」為目標，結合心理輔導師、社工師、律師、少年隊員、一般民眾等，共有上千名志工，視個案出動不同類型的志工輔導處置、關懷、陪伴，幫助中輟生返回正途。

(中時)