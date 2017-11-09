台美婦女基金早餐會 宋楚瑜稱讚台灣性別平等

2017年11月09日 12:58 中時 陳建瑜

我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜今(9日)與美國國務次卿向農（Thomas A. Shannon）、澳洲駐胡志明市總領事蘭寧（Karen Lanyon）舉行「婦女與經濟子基金」早餐會。據轉述，宋楚瑜的談話主要強調台灣對法律、教育層面的投入，並以台灣首位女總統蔡英文為例，凸顯台灣對婦女權益的保障及提升，在亞洲及世界是趨於前段。

去年台灣與美國共同發起的「婦女與經濟子基金」，已逐步形成台美在APEC期間雙邊會議的慣例。這項基金台灣挹注50萬美金，而澳洲今年主動與APEC秘書處表達願意參與，並出資100萬美金，未來不排除擴大至其他國家參與。

今早餐會民進黨立委蕭美琴及國安會諮委林良蓉也陪同宋楚瑜出席。APEC顧問李鴻鈞表示，蕭美琴作為女性國會議員，出席早餐會可讓其他國家知道台灣國會有婦女保障名額。

李鴻鈞說，早餐會本來是安排美國國務卿提勒森出席，但因美國總統川普亞洲行需陪同，因此由向農代表。

據悉，昨日宋楚瑜及向農會面內容並未觸及正在中國進行的「川習會」的相關議題。

出席的國安會諮委林良蓉轉述蕭美琴在會上表示，宋楚瑜代表蔡英文總統參加APEC，而坐在她旁邊的國安會諮詢委員是總統的顧問，二十多年前蔡總統就是擔任顧問。誠如宋楚瑜所言，台灣非常注重性別平等及平權教育，台灣教育提供女性很多機會，讓女性在各領域有傑出成就，並擔任領導人。

蕭美琴也提及，在她立法院同事之中，就有一位（國民黨立委）林麗蟬是來自柬埔寨的女性，感謝來自於越南等東南亞國家非常多數的女性，對於台灣經濟及社會有非常大的貢獻。

(中時)