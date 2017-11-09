高應大通識開辦「微學分」課程 鼓勵跨域美學

高應大微學分課程體驗學習活動。（高應大提供）

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旺報
高應大微學分課程藝術美學工作坊。（高應大提供）

高雄應用科技大學通識課程強調博雅教育，特別是在人文與藝術類的課程規劃，強調人本思想，希望藉由文學、藝術、音樂、歷史、哲學等課程，陶冶學生氣質，而除了一般通識課程外，通識中心亦規劃特色課程，提供學生跨領域學習，打破傳統修課模式開辦「微學分課程」，透過短時間定期的課程獲得知識技能，讓同學自主學習。

高雄應用科技大學校長楊慶煜表示，高應大通識中心除正規課程之外，為培養學生人文藝術的素養及藝術欣賞能力，在民國94年正式成立藝文中心，主要業務對內負責校內藝文活動之整體規劃與執行，以非正式課程營造生活學習圈，對外則積極促進校際和社會互動的藝術文化交流，並且每學期會依據不同主題，規劃藝文展覽、表演、影展以及通識講座等非正式課程活動。

此外，考量到人口密集的高雄三民區並無社區型藝文空間，高應大通識中心及藝文中心長期推動藝文教育，透過生活察覺、方法實踐等校園扎根，啟發師生及社區民眾美學涵養，例如曾邀請圓明園戲劇總團、紙風車劇團等劇團至校內演出，近年來更積極推動國際交流，邀請國內外知名設計師舉辦大型國際級展覽及國際影展活動，皆榮獲各界好評，除展覽活動外，也配合工作坊、講座等系列活動，增進師生藝術鑑賞的美感經驗，因而榮獲第三屆「教育部藝術教育貢獻獎」肯定。

高雄應用科技大學通識中心張瑞芳主任說，本中心今年下半年首度嘗試課程創新，開辦「微學分課程」，內容涵蓋工作坊、遠見跨域講座、體驗學習等三大課程類型，每類型底下各規劃多個單元，包含文學、史學、哲學、藝術美學、生命教育以及永續環境等單元開課，合計辦理19 場藝術美學工作坊、20 場跨域講座以及6場體驗活動等豐富課程，學生可自由報名，不再只是18週完成單一門課，希冀藉由多元、豐富的跨域課程，引發學生學習興趣、提升學習動機。

(旺報)

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