川普訪問北京之行 陸媒：多位美國州長表示對中美合作充滿期待

2017年11月09日 16:23 中時 楊家鑫

應大陸國家主席習近平之邀，美國總統川普8日抵達北京訪問，兩人9日將正式舉行會談，就中美關係和共同關心的重大國際與地區問題深入交換意見。大陸央視報導稱，多位美國州長在接受採訪時表示，中國的發展勢不可擋，對中美雙方的合作充滿期待。

大陸央視報導稱，田納西州州長比爾‧哈斯拉姆表示，中國是一個巨大的市場，這是毋庸置疑的事實。大部分的商人如果想要推銷他們的產品，都會考慮在中國做生意的可能性，重視中國市場是有良好商業意識的表現。中國經濟的增長讓人驚歎不已，如果想要提高在全球市場的份額，從中國入手是不錯的選擇。他建議川普花盡可能多的時間去瞭解中國。

阿肯色州州長阿薩‧哈欽森則表示，在他履行公職之前也去過中國幾次，他個人和中國交情很深，也認識不少人。在過去幾次貿易訪問中，也和中方保持了良好的聯繫和交往氛圍。阿肯色州中部目前集中了中國企業的14億美元投資，創造了1400個就業機會，這對當地的經濟發展非常有利，我們為擁有這樣的投資機會感到欣慰。

報導稱，阿拉斯加州州長比爾沃克表示，中國是阿拉斯加州最大的交易夥伴，其中每年的海產品貿易額近10億美元。現在我們準備把貿易範圍進一步擴展到自然資源，尤其是天然氣和液化氣。此外，還希望推動跟亞洲的直飛航線，中國每年有1億人旅遊，希望這其中有更大的比例能來到阿拉斯加。

懷俄明州州長馬特‧米德則表示，中國人口眾多，商業潛力巨大。雙方貿易不僅限於貨物和服務，共用新的創意、能源方面的合作機會也很多。會繼續挖掘在其他貿易領域以及教育領域的機遇，這些將增進彼此的理解，對雙方的經濟發展都大有裨益。

(中時)