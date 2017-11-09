落實蔡英文指示 賴清德「4不變、4彈性」拍板勞基法

四不變、四彈性 賴揆拍板勞工「鬆綁七休一」。(影／中天新聞)
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中天新聞／ 中時電子報／

為落實總統蔡英文對於保障勞工權益、給予資方彈性之指示，行政院長賴清德今（9）日於院會拍板通過《勞動基準法》修正草案，以「4不變、4彈性」之原則，有條件鬆綁7休1、休息日加班費覈實計算、延長工時上限每季138小時、特休假可遞延1年、輪班間隔彈性化。

賴清德今親自出席行政院會後記者會表示，去年朝野釋出善意，修改《勞基法》改善勞動條件，但是卻衍伸出一例一休問題，限制勞資雙方彈性，曾任台南市長的他深刻了解，台灣140多萬家中小企業，之所以可提供超過800萬工作機會，躍升世界隱形冠軍，「靠得就是這一套彈性的勞動體制。」

去年《勞基法》修改後，休息日加班費計算方式改為，上班1小時需核給4小時加班費的「做1給4」，賴清德說，部分勞工為了維持家計，不得不去另外兼差，「他們更辛苦、更累、更忙。」

因此，秉持著蔡英文「既保障勞工權益，同時給予資方經營彈性的指示」，賴清德著手處理《勞基法》修法，他強調，此次修法兩大重點，「4不變」保障勞工權益正常工時不變、周休二日不變、加班總工時不變、加班費率不變，以及「4彈性」加班彈性、排班彈性、輪班間隔彈性、特休運用彈性。

賴清德表示，拼經濟應不分黨派、朝野共同承擔，期望勞資雙方不要站在對立面的兩端，可以理性、客觀看待此次修法，大家攜手合作共推經濟發展。

(工商)

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