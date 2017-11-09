「神明加持的喔!」 單車閃光燈過香爐 老人索取一空

2017年11月09日 12:39 中時 程炳璋

台南市警6分局日前在日新社區提供60組警用單車閃光燈，要提高老人行車安全，警6分局分局長吳清飛將閃光燈組先放上觀音廟供桌祭拜神明，再過香爐後發送，有神明加持的閃光燈受到居民喜愛，一下子索取一空。

台南市警6分局所轄道路有台17線濱海公路，是連接高雄必經道路，很多老人家夜騎單車或清晨出門散步，遇車速過快車輛都險象環生，甚至常因夜間昏暗路段汽、機車駕駛視線不清，而發生重大交通事故，造成傷亡。

警分局日前添購警用閃光燈組，貼心的發送給社區老人，要降低車禍發生事故，吳清飛端著裝有閃光燈組的盤子，在日新社區的觀音廟內，向觀音佛祖上香祈求神明保佑出入平安，再過香爐3圈，立刻在廟前發送。

「裝這個照明兼保平安啦」，台南市警6分局發送60組警用自行車閃光燈，立刻被搶光光，居民看到閃光燈不但是警方專用，還經過神明加持，社區居民說「警用閃光燈就像廟裡的光明燈一樣，裝上去特別安心」。

警方還在現場播放「如何預防交通事故」影片，宣導社區民眾對車禍發生的警覺，並實施「有獎徵答」，贈送小禮品來炒熱活動氣氛。

警方還在現場播放「如何預防交通事故」影片，提高社區民眾對車禍發生的警覺，並實施「有獎徵答」，炒熱活動氣氛。

(中時)