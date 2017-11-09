烏魚殼價廉物美 冬季進補不用瘦荷包

翻爆社會／烏魚殼價廉物美，冬季進補不用瘦荷包。（張朝欣攝）

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口湖地區養殖烏魚進入捕撈期，漁民取下烏魚子與烏魚膘，剩下的「烏魚殼」價廉物美，每尾價格僅約100元，配合中藥燉煮，最適合冬季進補，又不會瘦了荷包，相當受家庭主婦的歡迎。

口湖地區是烏魚養殖大本營，養殖面積達150公頃，每到農曆10月，養殖業者便開始捕撈烏魚取卵與膘，加工製成烏魚子與烏魚膘，烏魚失去卵與膘後身降大跌，像個空殼似的，因此民眾稱為「烏魚殼」。

養殖業者李新財表示，烏魚養殖3年左右能成長至4、5台斤，可取出8、9兩的烏魚子，今年每台斤烏魚子價格在2000元左右，經濟價值極高，但烏魚殼1尾僅100元左右，每台斤只要25元，非常便宜。

烏魚殼雖然便宜，肉質卻相當鮮美，用薑煮魚湯或是煎來吃，味道一級棒，同時也是產婦坐月子的最佳補品，許多民眾在天氣轉冷後，都會特地前來口湖地區購買現殺的烏魚殼，回去做為冬令進補。

除了烏魚殼外，民眾也可選購烏魚膘、烏魚胗，或是尚未加工的溼烏魚子，只要用蔥薑蒜加麻油簡單料理，都是非常好的冬季進補美食。

李新財說，野生烏魚近年來數量日益減少，來源不穩定，為因應市場需求，烏魚養殖逐漸興起，成為漁民的新寵，雖然部分消費者還是喜愛野生烏魚，但隨著養殖技術的進步與成熟，養殖烏魚的品質已不輸野生烏魚。

(中時)

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