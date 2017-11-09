台北2017水燈節 11／11 璀璨登場

台北市水燈節安排美食DIY主題，可以體驗東南亞美食。(台北市民政局提供)

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強調台北市多元文化的「水燈節」活動，本月11日下午3點璀璨登場，民政局長藍世聰表示，水燈節不只是泰國重要傳統節慶，連越南、寮國等東南亞國家也有施放水燈習俗，人們相信水燈緩緩漂流，可以帶走一整年壞運氣，並許下未來祝福。藍世聰說，藉由多元文化活動的舉辦，讓市民朋友們不必出國也能體驗東南亞美麗的水燈文化。

台北水燈節場地位在錫口碼頭的彩虹橋畔，現場有水燈美食DIY、美食體驗、多元文化趣味闖關、異國歌唱舞蹈、施放水燈等主題；尤其水燈DIY，適合親子家庭參加，讓爸爸媽媽帶著小朋友一起發揮創造力，製作專屬水燈，並且寫下全家來年希望。

還有結合東南亞國家知名景觀與美食的新體驗，比如越南西貢歌劇院搭配越南小煎餅、馬來西亞檳城塗鴉牆搭配娘惹糕，還有可愛泰國嘟嘟車和泰式奶茶，讓市民朋友在濃濃的異國氛圍中品嚐美食；多元文化趣味闖關也十分有趣，安排印尼竹竿舞、文化連連看和國旗立體拼圖，只要通過3關便可獲得充滿泰國風情的手作筆記本。

美食DIY邀請越南新移民媽媽，教導民眾動手做越南法國麵包跟春捲料理，體驗最道地南洋家鄉味；現場舞臺還有泰國雨傘舞、東南亞民謠歌唱以及印尼傳統舞蹈。

藍世聰表示，台北市擁有5萬多個新移民家庭，還有許多留學生和移工，在這裡生活、工作、求學，新移民帶來不同的生活方式與文化刺激，藉由水燈節活動，鼓勵市民朋友欣賞多元新文化。

(中時)

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