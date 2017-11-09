金馬亮點＋1 林俊傑獻唱經典歌曲致敬新藝城

第54屆金馬獎表演嘉賓，請來天王林俊傑。(台視提供)

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中時電子報

第54屆金馬獎頒獎典禮將於本月25號隆重登場，曾榮獲兩屆金曲獎最佳國語男歌手獎及最佳新人獎的JJ林俊傑將擔任表演嘉賓。首次站上金馬舞台表演的林俊傑坦言：「壓力真的蠻大！是全新挑戰、很感謝有此殊榮。」。

林俊傑當天將重新演繹新藝城電影的經典歌曲，向引領電影邁向巔峰的新藝城前輩們及堅持勇敢追夢的電影工作者致敬，林俊傑準備曲目時不斷提醒自己：「這些經典背後有著更大象徵意義，我會努力在呈現新鮮感和保留經典氛圍之間拿捏好平衡。」。

新藝城於1980年代至1990年代叱吒影壇，7位元老曾志偉、黃百鳴、徐克、泰迪羅賓、施南生、石天、麥嘉也將現身此次盛會。當時尚年幼的林俊傑並不熟悉，但他對主題曲有較深印象，因此以「愛情、親情、兄弟情、夢想」自身有感觸的四個主題作為發想和串聯，並透過生活經歷及角度來作細膩呈現，讓大家體驗經典之外不一樣味道：「希望強調音樂在影視作品的重要性，並在懷舊的同時讓更多年輕一代朋友，藉由音樂來認識經典電影和電影人。」

《第54屆金馬獎頒獎典禮》本月25日晚間7點在台北國父紀念館舉行，星光大道則於下午5點登場，台視將全程LIVE播出，國內網路直播部分由遠傳friDay影音獨家播出。其他同步轉播地區還包括中國大陸騰訊視頻、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊的Astro、以及福斯傳媒有限公司旗下衛視電影台的香港、澳門、泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓、緬甸、寮國、美加、紐澳等地區。

(中時電子報)

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