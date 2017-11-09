美參眾兩院軍委會獲共識 加強美台防務合作

2017年11月09日 15:02 中時 江靜玲

美國國會參眾兩院軍事委員會8日就「2018 財政年度國防授權法」（FY2018 NDAA）完成兩院協商，就在新財政年度強化台美國防合作達成共識，但協商後法案內容包括台美軍艦互訪、行政部門要定期報告軍售的相關流程等，須待正式文件公告後才見分曉。

國會參眾兩院軍事委員會敲定2018會計年度7000億美元國防支出計劃，增加美軍人數和購買戰機及戰艦，並將增加美軍人數。

在台灣方面，綜合兩院各自公布摘要報告，同意依據《台灣關係法》重申對台灣的承諾，美國應加強和提升與台灣的長期夥伴關係和戰略合作，以及加強美台防務合作，包括對台軍售進程常規化，採取措施加強訓練和演習並促進高階官員交流。

對於台美軍艦互訪停靠評估報告，包括美國軍艦訪問高雄港或其他港口的可行性評估，美軍太平洋司令部接受台灣提出停泊夏威夷、關島或其他地點的進港要求的評估報告結果，以及行政部門定期向國會報告軍售的相關流程等台灣關切事項，均未出現在 8日兩院軍委會各自公布摘要報告。

依據流程，參眾兩院雖就國防授權法達成共識，條文和文字仍待兩院幕僚作業，預期最快也要一天工作時間。有關細節，必須等到法案正式公布後才揭曉，。

美國國會每年審查國防授權法案，立法部門藉此對如何執行國防預算提出意見，同意給國防部預算時也要求檢視行政部門相關國防政策，惟國會的意見不具強制約束力。

(中時)