中彰投苗簽署公共工程廉能宣言 攜手提升工程品質

中彰投苗106年公共工程廉能高峰論壇系列活動，9日於台中市政府登場；宣示攜手營造公開透明採購環境，攜手提升工程品質並防弊興利！（陳世宗攝）

友善列印
中時

中彰投苗106年公共工程廉能高峰論壇系列活動，9日於台中市政府登場！台中市長林佳龍聯合彰化縣副縣長陳善報、南投縣副縣長陳正昇、苗栗縣參議黃國樑共同簽署公共工程廉能宣言；宣示攜手營造公開透明採購環境，也為中彰投苗區域治理再添一合作成果。

台中市長林佳龍與彰化縣副縣長陳善報、南投縣副縣長陳正昇、苗栗縣參議黃國樑一同出席；在法務部常務次長張斗輝、行政院公共工程委員會副主任委員高福堯、國際透明組織台灣總會理事楊永年、朝陽科技大學校長鄭道明等人見證下，共同簽署「中彰投苗公共工程廉能宣言」，展現四縣市建構優質廉能公共工程的決心。

今日四縣市共同簽署公共工程廉能宣言，展現期待政府既「廉」且「能」決心，公共工程大到軌道建設等交通發展，小至路平、燈亮、水溝通等地方建設，都與人民息息相關，公共工程透明又有效率，這是政府廉能與品質的保證，期盼打造廉能政府，就從公共工程品質提升及興利防弊做起。

林佳龍說，中彰投苗區域聯合治理3年來已達成166項合作項目，台中市是中部核心都市樂於擔任平台，將持續跨大合作領域，深化合作項目，服務中台灣更多人民。陳善報指出，今日論壇有很多專題對於公共工程提升有很大幫助，相信透過大家的共同關心，公共工程品質就會持續提升。

南投縣副縣長陳正昇說，透過廉能論壇及各項成果展現，提升中部地區推動廉能政府方向，也讓民眾更有感，支持政府各項建設設施，期盼建構廉能透明台灣。苗栗縣參議黃國樑表示，美好生活是大家所共同追求，公共工程品質的良善是美好生活的基礎，期盼大家一起朝這目標努力。

市府政風處強調，藉由論壇議題及倡議事項研討，除能提高公共工程資訊透明度，也透過外部監督及課責有效降低工程缺失，增進民眾對政府工程品質的信賴，塑造公共工程優質透明的嶄新形象。

(中時)

半夜發文談一例一休 柯P：怕人家… 反對修惡勞基法 千人包圍行政院

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。