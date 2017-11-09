反對修惡勞基法 千人包圍行政院

勞工高舉旗幟反對修惡勞基法。（洪安怡攝）

友善列印
中時

行政院拍板定案修《勞基法》，勞團今（9日）號召千人上街頭，聚集於行政院大門抗議，不只立委林為洲、李彥秀、林麗蟬現身力挺，勞動界重量級學者、文化大學法律系教授邱駿彥也首度走上街頭，控訴政府修法倒退。

邱駿彥說，根據主計總處統計，全台平均每月延長工時僅14小時，要增加延長工時上限的正當性在哪？以月薪3萬6千元的勞工而言，若能領滿46小時加班費，至少月薪可以達到4萬2千元，也不至於困在低薪問題，但事實上並沒有，那是不是企業要求勞工加班卻未給加班費呢？

邱駿彥指出，依照新法每個月延長工時54小時，3個月總工時不超過138小時來看，企業可挪移勞工的加班工時，最長可以連續4個月加班達到54小時！沒有細膩的調查研究就粗糙放寬，為顧及勞工身心健康，光要求彈性，簡直本末倒置。

台灣基層護理產業工會理事長陳玉鳳指出，過勞的勞工就像是酒醉駕車一樣危險，護理師已經人力不足，而今還要將輪班間隔時間縮短，她對生體欠安的勞動部長林美珠喊話，「部長生病會希望讓過勞的護理師照顧嗎？」

「這是30年來史上最爛修法！」台北市產業總工會總幹事陳淑綸站上宣傳車，痛批政府只顧及資方的五缺，但勞工也是五缺，欠薪、欠假、欠休息、欠尊嚴、欠工會保護，行政院長賴清德更是「缺德」，討好資方，踐踏勞方！

然而，正當行政院大門口的勞團聲嘶力竭，齊聲大喊反對修法之際，法案仍舊在行政院通過了，場外聞訊群情激憤，拿出自行製作的「勞基法草案」焚燒，之後更將手中「反對修惡勞基法」標語砸向行政院大門表達不滿。

(中時)

半夜發文談一例一休 柯P：怕人家… 擲筊可以嗎？綠委林俊憲批獵雷艦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。