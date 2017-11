慘無止境 性醜聞金獎影帝上片前遭換角

2017年11月09日 13:27 中時電子報 高德順

奧斯卡金像獎影帝凱文史貝西(Kevin Spacey)涉及性醜聞,好萊塢片商、導演視之為「瘟神」,紛紛劃清界線,不是解約就是換角。最新一樁是慘遭金獎大導演、雷利史考特(Ridley Scott)執導的電影《黑金權力》(All the Money in the World)換角,緊急改由克里斯托弗.普盧默(Christopher Plummer)頂替,前所未有在電影下個月上片前緊急換角。

美聯社 (AP)報導,克里斯托弗已經開始重拍凱文史貝西原本的戲份。凱文史貝西在戲中原有的場景都將「打掉重練」。

新片原本預計11月16號在美國洛杉磯全球首映,但因凱文史貝西爆發性醜聞而打亂原本發行時程。以拍片有效率著稱的雷利史考特目前希望這部片趕在「奧斯卡季」、今年12月22號上映!

《黑金權力》改編自70年代轟動美國的真實事件,1973年,當時的美國石油鉅富「蓋提石油公司」(Getty Oil Company)的繼承人之一、約翰保羅蓋提三世(J. Paul Getty III)在羅馬遭綁架勒贖1700萬美金,但蓋提家族的一家之主、尚保羅蓋提(J. Paul Getty),堅持拒絕交付贖金的故事。片中揭露萬貫家財的背後,隱藏許多黑暗醜聞,包括淫亂的情慾糾葛與淡薄的家庭關係。飾演關鍵角色尚保羅蓋提的凱文史貝西片中與馬克·華伯格(Mark Wahlberg)和蜜雪兒·威廉絲(Michelle Williams)同台飆戲。如今,凱文史貝西飾演的尚保羅蓋提將改由加拿大籍金獎影帝克里斯托弗頂替演出。

