擲筊可以嗎？綠委林俊憲批獵雷艦招標純比運氣

2017年11月09日 13:21 中時 陳彥宇 、 姚志平

慶富承攬海軍獵雷艦案爆發詐貸案，然而行政院公共工程委員會日前調查卻指出，招標過程沒問題，多位立委今在立法院交通委員輪番提出質疑。民進黨立委林俊憲諷刺，政府採購法評審方式竟允許以抽籤決定誰得標，「那猜拳、擲筊也可以？」公共工程委員會主委吳宏謀同意檢討。

交委會今審查公共工程委員預算，慶富承攬海軍獵雷艦案成立委質詢焦點。李俊憲指出，有工程會人士坦言，若當初採協商機制而非抽籤，與台船同分的慶富不會得標；他認為，獵雷艦案招標過程，就算沒違法也有瑕疵，抽籤制形同比運氣。

吳宏謀說明，若分數相同，可以協商讓廠商變更部分投標文件，繼續評審後再做決定；抽籤制是採購法規定的方式之一，但屬較後段程序，在此之前會先經層層評選。對於林俊憲質疑現行採購法有灰色地帶，吳坦言「對」。

吳宏謀在答覆立委趙正宇質詢時表示，他個人也認為，政府重大標案以抽籤制度來決定得標廠商不太合理，工程會可就此檢討。

民進黨立委鄭運鵬憂心，銀行團經過慶富案後，不願再承作政府重大工程的聯貸案。他建議，政府未來可採高鐵案招標時採行的三方契約制，讓政府在招標機關、銀行團、建造廠商間提供保證。

對此，吳宏謀表示，要再考慮是否透過三方契約執行，三方契約可能產生更多因果關係。銀行辦理聯貸主要仍是看償還能力，政府應加強採購機關、廠商與銀行團間資訊的橫向聯繫。

(中時)