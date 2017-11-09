擲筊可以嗎？綠委林俊憲批獵雷艦招標純比運氣

工程會主委吳宏謀示，若採3方採購契約，最重要的是彼此的權利義務，是否能規範清楚，未來採購機關、銀行授信、機關廠商，互相橫向要聯繫。（姚志平攝）

友善列印
中時

慶富承攬海軍獵雷艦案爆發詐貸案，然而行政院公共工程委員會日前調查卻指出，招標過程沒問題，多位立委今在立法院交通委員輪番提出質疑。民進黨立委林俊憲諷刺，政府採購法評審方式竟允許以抽籤決定誰得標，「那猜拳、擲筊也可以？」公共工程委員會主委吳宏謀同意檢討。

交委會今審查公共工程委員預算，慶富承攬海軍獵雷艦案成立委質詢焦點。李俊憲指出，有工程會人士坦言，若當初採協商機制而非抽籤，與台船同分的慶富不會得標；他認為，獵雷艦案招標過程，就算沒違法也有瑕疵，抽籤制形同比運氣。

吳宏謀說明，若分數相同，可以協商讓廠商變更部分投標文件，繼續評審後再做決定；抽籤制是採購法規定的方式之一，但屬較後段程序，在此之前會先經層層評選。對於林俊憲質疑現行採購法有灰色地帶，吳坦言「對」。

吳宏謀在答覆立委趙正宇質詢時表示，他個人也認為，政府重大標案以抽籤制度來決定得標廠商不太合理，工程會可就此檢討。

民進黨立委鄭運鵬憂心，銀行團經過慶富案後，不願再承作政府重大工程的聯貸案。他建議，政府未來可採高鐵案招標時採行的三方契約制，讓政府在招標機關、銀行團、建造廠商間提供保證。

對此，吳宏謀表示，要再考慮是否透過三方契約執行，三方契約可能產生更多因果關係。銀行辦理聯貸主要仍是看償還能力，政府應加強採購機關、廠商與銀行團間資訊的橫向聯繫。

(中時)

反對修惡勞基法 千人包圍行政院 藍議員聯合呼籲 強化北市食安官…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。