挑動北韓神經？ 美航母雷根號聯合日本印度軍演

2017年11月09日 13:15 中時電子報 蔡萱

正值美國總統川普訪亞洲的行程，美國海軍早早就調派3艘尼米茲級航空母艦到西太平洋為川普撐場。日本海上自衛隊也在川普人還在南韓時表示，航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）與一艘日本驅逐艦和2艘印度軍艦，已經完成了在日本海3天的演習。

據《路透》報導，如今正值北韓核武威脅加劇，且川普又訪亞洲尋求中日韓共同為北韓危機出力之時，美國、日本和印度的5艘船艦聯合演習，震懾北韓意味濃厚。日本海上自衛隊也對此表示：「演習有助增進作戰技能，並深化與印度的合作。」

母港在日本橫須賀港的10萬噸航母「雷根號」搭載約70架艦載戰機，是美國海軍在亞洲威力最強大的戰艦。美方官員也表示，為了提醒北韓美軍是有能力迅速動員大規模軍力，雷根號將加入另2艘也在西太平洋的「尼米茲號」（USS Nimitz）、「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航母展開演習。

印度近年來多次和美國及日本展開共同軍演，除了7月於印度洋展開的年度馬拉巴爾（Malabar）聯合軍演外，川普這次亞洲行中，經常使用「印度-太平洋」這一詞彙而不是以往常說的「亞洲-太平洋」，被指似乎為拉攏印、澳等國以對抗中國。

(中時電子報)