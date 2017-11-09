藍議員聯合呼籲 強化北市食安官權責

台北市議員汪志冰(右三)、戴錫欽聯手召開記者會，為強化食安官權責請命。（劉于翔攝）

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台北市議員汪志冰、戴錫欽及國民黨團秘書李柏毅，今(9日)上午為全市食安把關，召開共同記者會。3人批評目前市府設立的食安官，「空有官銜毫無實權，就像一把沒有子彈的手槍」，希望市府盡快修訂台北市食安自治條例，明訂食安官權責，捍衛市民食安。

汪志冰和戴錫欽表示，李新議員生前，數次在總質詢，建議市府設置食安官，統籌架構台北市食安防護網絡，雖然柯市府從善如流，搶在其他5都之前，率先設置食品保安官，只可惜「只設官、無法管」，僅依據｢台北市食品安全委員會設置要點｣第5條及第7條｢邀請食安官出席台北市食品安全委員會例會｣，增設低位階食安官，卻沒有提出其他相關配套。

汪志冰批評，市府依修正後的｢台北市食品安全委員會設置要點｣第6條規定，將原衛生局9職等食藥科長王明理升任市府10職等簡任參議，並給予食安官名義，同時續兼食藥科長，但問題是，食安官不僅沒有銓敘職務，也沒有任何法定權責，僅有名義上的督導責任，卻無法指揮衛生局、產發局、市場處、商業處、環保局、警察局等相關單位，如同一把沒有子彈的手槍，在這種情況下，如何架構台北市食安防護系統，更遑論捍衛市民食安。

戴錫欽要求，市府應修訂北市食安自治條例，明訂食安官權責，並提出多項具體建議，要求市府納入修法考量，包括食安官應具備督導、調度、指揮衛生局、產發局、市場處、商業處、環保局、警察局等相關單位的權力；有權統籌市府所有單位，架構本市食安防護網；對市場處、商業處、衛生局、產發局、環保局、警察局等單位相關人員具有考績建議權力。

應邀列席的台北市法務局副局長林淑華回應，依銓敘部建議，如果要提升食安官職等位階，應請衛服部修法明訂條文，為「食安官正名」；市府方面則依照地方自治法條例提出修正，再送請議會審查通過，化解「食安官是黑官」的疑慮。

(中時)

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