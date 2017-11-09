新社花海不旺 中市議員：未來要拿什麼爭鋒？

2017年11月09日 14:11 中時 陳世宗

2017年的新社花海節將於11/11~11/26日展開！新社花海是結合后里的台中國際花毯節，並由農委會農改場主辦。范淞育表示，參觀花海的人潮，從去年開始就大幅降低一半，主因是市府將花海一分為二，如果民眾兩個場地都要參觀的話，必須分兩天前往，不但增加民眾的負擔，也大幅降低朝聖的意願。

范淞育指出，新社花海是由農委會農改場主導，除廣告宣傳不足外，主題館呈現的創意設計只是聊備一格並無新意；主題館內陳設的內容很多是延續前一年的東西，綜觀去年成果，很難讓人相信今年前往花海的人潮會有所突破；但近年來其他地區爭相舉辦，台中市花海不再得天獨厚，台中市未來要拿什麼跟其他縣市爭鋒呢？

范淞育強調，花博舉辦過後，地上展館可以留在當地成為觀光景點持續帶動人潮，但反觀花海，展期過後當地空無一物，只剩寥寥無幾的殘花敗柳，既無法為當地帶來經濟效益也浪費公帑；希望花海要合併，火力要一次集中不要分散，一次就要把人潮集中起來。如果不能合併，觀旅局至少要撥預算出來讓花海更具有主題性來吸引更多民眾前往朝聖，重現當年花海盛況。

觀旅局長陳盛山表示，當初會劃分為二的考量點是希望讓台中市變成花園城市，同時也考量到新社地區屬於封閉式地形，過多的人潮恐怕會造成人流及交通過載，對當地民眾也未必是好事；市府會利用這段期間檢討如何轉型與整合，也與農委會種苗場溝通數次，未來會朝讓新社花海四季都有花季這個方向前進。

(中時)