不只馬路有三寶 網友最怕「機車新三寶」

2017年11月09日 14:54 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

過去曾流傳著一個網路笑話，稱呼道路三寶為：老人、女人、老女人。不過近年來「機車新三寶」成為最惹人厭的駕駛行為，DailyView網路溫度計大數據分析調查網友感到最討厭又危險的機車族三大行為，提醒大家在路上看到這些人除了趕快閃遠點，也不要成為這些令人唯恐避之不及的三寶族！

說到台灣的世界第一，你會想到什麼呢？除了洗腎率世界第一之外，另外一個就是機車密度世界第一名！連接雙北的台北橋每逢通勤尖峰時段，就會出現「機車瀑布」的世界奇觀，但如此水泄不通交通狀況，卻一點也不能阻止台灣機車騎士橫衝直撞的性格，各種鑽車、S型擺尾、高雄式左轉等交通亂象，讓台灣一度以「交通亂、機車危」登上外媒版面。

大家以為台灣被評選為亞洲最安全國家，走在路上理應相當的安全，確實我們的治安算是不錯，但交通事故的死亡率卻高的嚇人，簡單提幾個數據，以總人口數去計算去年105年的交通事故死亡率，台灣是美國和韓國的1.5倍，更是日本的3倍、香港的7倍。

若是統計民國96年至105年期間，因道路交通事故發生後在30天內死亡的人數，就算只看近5年的資料每年平均依然有高達3000人死於交通事故，我們換個不同說法避免受到框架效應的影響，也就是說每天有8人因交通事故而死亡，每3個小時就有1人因車禍而身亡，這樣的數據讓不少人都感到相當意外。

其中，交通事故死亡率居高不下的原因是台灣龐大的機車數量，以及那些我們常在路上看到的不良駕駛習慣。統計105年A1類交通事故死亡人數，依交通事故中責任較大的一方來判定誰是肇事者，造成最多死亡車禍的肇事者以機車族居冠，占整體比重的4成，其次是小客車約占了3成左右。

雖然有人可能會反駁台灣的機車駕駛數量遠高於其它動力車輛，比重占最多也是合情合理，但不可否認它還是台灣目前死亡車禍中最大宗的族群，更重要的是身為肇事者身分的概念，這些車禍多半因為機車駕駛人不良的行為所導致，想想我們每天上下班在路上看到的那些機車騎士，不是快速的在車陣中左鑽右拐就是疾駛呼嘯而過，稍一不小心就為明年的數據又增添一筆了。

還記得以前網路上流傳著一個網路笑話，稱呼道路三寶為：老人、女人、老女人。網友們的普遍認知裡高齡者的肇事機率通常較大，不低於血氣方剛喜歡求快的年輕人們，從105年A1類道路交通事故肇事者年齡層分布來看，第一當事者以18-29歲352件(占22.64％)最多，其次為30-39歲278件(占17.88％)次之。

若以每10萬人口發生A1類道路交通事故的年齡層分布來看，以70歲以上發生11.55件最多，18-29歲9.22件居次，確實高年齡者與年輕人的肇事率是最高的兩大族群，高年齡族群因為反應能力下降，每年都發生不少的意外，年輕族群則是一群主動的風險追求者，如超速、鑽車、蛇行等，同樣是不少事故的主要肇事者。

且近年來越來越少人會再單純以身分去貼標籤，因為那些不顧其它用路人安全而恣意變換車道、超速、闖紅燈、逆向行駛，造成多起重大交通事故的危險駕駛，這些人才是馬路上真正的道路三寶。畢竟危險的不是族群，更多時候是有問題的駕駛行為，以上面的數據為例，網友既討厭又危險的三大機車族行為「逆向行駛」、「未保持安全距離」、「超速行駛」才是現在人人嫌惡的馬路新三寶，提醒大家在路上看到這些人除了趕快閃遠點，也不要成為這些令人唯恐避之不及的三寶族！

(中時電子報)