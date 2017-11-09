SOGO台北店周年慶開打 千人搶排隊

2017年11月09日 13:38 中時 郭家崴

今早11時開門前，SOGO忠孝館約有3000人排隊。（盧禕祺攝）

SOGO董事長黃晴雯（右3起）、SOGO營運本部資深副總吳素吟、SOGO台灣營運本部 副總播本昇在門口迎賓。（盧禕祺攝）

SOGO忠孝館才開門，美妝專櫃就擠滿搶購人潮。（盧禕祺攝）

8SOGO忠孝館F╱9F 3C、家電最夯明星商品買5000送5000，今限量70台iPhone 8Plus 256GB半小時完售。（盧禕祺攝）

SOGO忠孝館8F╱9F消費滿10萬元送ASUS電腦，近半小時也被換光。（盧禕祺攝）

遠東SOGO台北店周年慶今（9日）開打，昨午4時已有人從萬華到店排隊，買YSL限量耶誕彩妝夜燦巴黎-奢華緞面脣膏#70煙火限定版送女友，今早5時也有人排隊買SK-II超肌能活膚霜熱銷組、經典春青熱銷組，今早11時開門前忠孝館約有3000人排隊，復興館也有上千人，人潮較去年多2成以上，破30年來的紀錄，首日業績上看9億元，較去年8.6億元高。

忠孝館1F化妝品區SK-II超肌能活膚霜熱銷組開門前已被排隊搶光；蘭蔻基因修護安瓶組，因買2送7瓶數多，在網路上被暱稱為萬里長城，100組半小時完售；蘭芝時尚炫色訂製脣膏#430溫室玫瑰，因宋慧喬婚禮指定使用大缺貨，不少人預先訂購等貨。

8F╱9F 3C、家電最夯明星商品買5000送5000，限量70台iPhone 8Plus 256GB半小時完售；消費滿10萬元送ASUS電腦近半小時也被換光；刷國泰世華卡買電視、按摩椅、寢具、床墊╱家具單筆滿10萬，送1萬8000 SOGO商品券也有長長人龍。

SOGO董事長黃晴雯表示SOGO周年慶是11月11日，是雙11始祖，她認為實體購物體驗是網購無法取代的，像是彩妝有獨家優惠、冬衣試穿等都是實體通路優勢，SOGO營運本部資深副總吳素吟也有信心雙11實體可拚贏虛擬。

黃晴雯看好台北店周慶可拚62億元，其中「美妝天后宮」忠孝館1F美妝210坪，占年度業績2成，今年年度業績上看30億元，坪效超過1500萬元，較去年1300萬元還高，周慶期間光是美妝就可占整檔業績4成。吳素吟表示，忠孝館今年周慶美妝12天拚12億元，等於1天拚1億元，較去年1天8000萬元增2成，預估SK-II、雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂業績都可破億元。

周慶美妝號稱比機場免稅商品便宜，超市商品力拚好市多量販價；超市黑豆桑、洗衣球都有箱購潮，咖啡、Pocky棒、海苔都被搶購，平常開6台收銀台、今天16台全開，30人負責配送。

(中時)