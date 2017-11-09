HBL》明抗花體爭12強門票 青年教頭：不能只打個人球

2017年11月09日 13:59 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

上學年無緣八強，青年高中今年誓言捲土重來，不過16強預賽就遭遇考驗，與泰山、能仁同分在「死亡之組」，明對花蓮體中拚晉級12強門票將是關鍵，但徐國宏對子弟兵預賽前兩戰表現不滿意，「不是不能輸，但要輸得有內容。」

面對花蓮體中生死一戰前，教頭徐國宏對子弟兵16強預賽頭兩戰對泰山、能仁表現相當不滿意，青年前役60比84不敵泰山，9日則64比83敗給能仁。

以往以防守、拚勁見長的青年此役看不到，團隊合作也消失，讓教頭徐國宏場邊氣得大罵，賽後也不多談，「能講的我在場邊都說了，給你上場，就表示教練對你有信心，但他們還是打自己的球，沒有團隊。」

新學年青年有5名高三生，但包括陳昭慶、林子洧、蔡承翰都是首度進12人名單，四處征戰經驗不是沒有，但正式站上HBL賽場，多少帶給球員不小壓力，但教頭不希望球員找藉口。

今年青年在東中盃曾與花體交手，也是唯一一次，當時青年20分差擊敗花體，不過徐國宏認為，彼時與現在兩隊陣容都不盡相同，不能當作參考，「HBL的球很難說，我還是強調最重要就是態度、內容，球員不能只會打順風球，尤其明天會是壓力球。」

高二的涂亦含經歷過上學期HBL洗禮，坦言大家還是有點放不開，外線還是不敢出手，他也向兄弟們信心喊話，「今天有比昨天好了，但明天最後一場了，外線大家要敢投。」

(中時電子報)