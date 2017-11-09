強化飛安績效 遠航加入世界飛安基金會

右起李承仲與陳道千帶回加入世界飛安基金會證書。圖：遠航提供

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遠東航空加入世界飛安基金會，落實飛安精進計劃，公司總經理李承仲及安管處協理陳道千參加今年年會，瞭解國際飛安發展趨勢，並邀請世界飛安基金會執行長Jon Beatty於明年3月至遠東航空實地觀察並提供飛安建議，以提升公司飛安績效。

世界飛安基金會（flight safety foundation，簡稱FSF）每年舉辦世界飛安年會（IASS），討論該年度重要飛安議題，亦為全世界飛安專業交流之最重要平台。

今年第70屆世界飛安年會於10月23日至10月25日於愛爾蘭都柏林舉行，李承仲與陳道千代表遠航參加，會議期間與其它與會團體充份交流，瞭解國際飛安發展趨勢，希望相關安全資訊做為遠航提升未來安全作業之參考，能夠更有效強化飛航安全。

與會期間李承仲也特地親自邀請世界飛安基金會執行長Jon Beatty於明年3月至遠東航空實地觀察並提供飛安建議，以提升公司飛安績效。

此外遠東航空也於日前順利參加世界飛安基金會會員，成為目前我國華航、長榮以外第三家航空公司會員，對遠航未來飛安交流與降低安全風險將有很大之效益。

遠航表示，飛安是持續而且不容有一絲鬆懈，公司積極參與國際飛航安全交流，期許與國際飛航安全規格同步。落實飛安計劃，確保飛航安全，絕對是遠東航空全體員工的最高任務。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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