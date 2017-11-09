政院一例一休四不變 藍委：明明四大變

2017年11月09日 13:42 中時 周毓翔

政院拍板一例一休再修法，更強調這次修法「四不變、四彈性」，亦即周休二日不變、正常工時不變、加班總工時不變、加班費率不變。不過藍委陳宜民則痛批，明明修法動到工時，也改了費率，更可能影響周休二日，「沒有四不變，明明四大變」

政院所指出的「四不變」是指正常工時不變、週休二日不變、加班總工時不變、加班費率不變。「四彈性」則是加班彈性、排班彈性、輪班間隔彈性、特休運用彈性。

陳宜民質疑，如果正常工時不變，怎麼會有勞資雙方的加班彈性？現行勞基法規範單周工時就是40小時，周休二日不變也不會有加班彈性，現行一例一休當初被勞資雙方批評的就是因為沒有加班彈性，所以周休二日「絕對會變」，造成14休2的狀況。

陳宜民表示，勞動部宣稱新法加班總工時也沒有變化，但在委員會質詢與勞動部書面報告都寫得很清楚，新法是「四週彈性工時」，總工時雖然與現行法都是每個月46小時，但放寬變成3個月138個小時，資方可以隨意挪移勞工的假期。

陳宜民質疑，加班費率不變更是大謊言，現行法規中原本「做一給四、做四給八」的加班費計算方式在院版裡面「不見了」，勞動部卻當作沒有看到，而大家最關心的輪班間隔11小時，變成3小時，現行台灣企業自組工會比例相當低，全部推給勞資會議，資方只要給地方政府「備查」而不是查核，根本淪於形式。

陳宜民說，當初因為推動一例一休，所以執政黨砍掉全民的七天國定假日，七天國定假日的恢復對現行勞工之勞動環境而言，無疑是降低工時最佳的方式，現在勞動部推給內政部，宣稱七天假期應該是內政部決定，卻不提在105年12月21日修正勞基法第37條，將「內政部所定應放假」這一行字加上去。

陳宜民呼籲，七天假是勞工所關切的，政府應該正視這個問題，看是要還勞工七天假，或是其中3、4天給勞工，而不是勞動部跟內政部互踢皮球。

(中時)