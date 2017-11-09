中國東方航空推早鳥優惠機票 兩岸航線4千元起 歐洲線9千起

2017年11月09日 15:36 工商 張佩芬

中國東方航空針對兩岸直航、歐、美、紐澳、日韓、東南亞、南亞中東多條航線推出早鳥聰明省優惠機票，開票及旅行日期均由即日起至2018年12月31日止，兩岸航線4千元起，雪梨8千起，歐洲9千起，已在規劃明年出遊的民眾，不容錯過。

兩岸直航航線【上海/南京/無錫/寧波/合肥/常州/淮安/武漢/南昌/青島/西安/太原/蘭州/銀川/昆明/麗江】提供14天、28天、45天前預售早鳥機票，最低只要新台幣4,000元(未含稅)；歐、美、紐澳航線分別有60天及90天前早鳥預售優惠機票，以雪梨為例，台灣出發航班機票最低新台幣8,000元(未含稅)；前往歐美地區，如巴黎、洛杉磯機票最低新台幣9,000元(未含稅)。

此外，東航在日本、韓國、東南亞及南亞中東各航點上的選擇性也十分豐富，提供了30天及45天前早鳥預售優惠機票，對於提早規劃行程的旅客來說是一大利多，旅客亦可以選擇於東航樞紐點-上海、西安、昆明作停留，安排更多元化的旅程。

東航集團(東方航空MU及上海航空FM)每週33班由台北飛往上海，透過上海出發的綿密國際航班，可飛往歐洲九個目的地包含巴黎、倫敦、法蘭克福、羅馬、阿姆斯特丹、馬德里、布拉格、莫斯科、聖彼得堡；北美七個目的地包含紐約、洛杉磯、舊金山、芝加哥、夏威夷、多倫多、溫哥華；紐澳四個目的地包含雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭。旅客更可以搭配與達美航空及法荷航等天合聯盟夥伴的代碼共享航班行程，飛往近百個歐洲及北美航點，旅遊行程更為精彩廣闊。

更多資訊請上東航台灣官網tw.ceair.com或東航台灣呼叫中心專線412-8118(手機加02)。

(工商)