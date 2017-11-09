挺大鵬部長 國防部：不當提問讓軍屬感到不平

2017年11月09日 14:10 中時 呂昭隆

海軍官兵執行海面搜索作業。(國防部提供)

國防部長馮世寬今（9日）上午出席立法院外交及國防委員會時指出，對於幻象戰機7日肇生夜間訓練失聯事件感到難過與不捨，尤其當前國軍出動海、空兵力，以及海巡署、空勤總隊等單位共同投入救援行動，雖然目前仍無所獲，但馮部長心繫何上尉與搜救官兵安危，外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君體諒馮部長搜救決心，於1030時特准請假。馮部長即趕往聯合作戰指揮中心（JOCC）持續掌握最新狀況，並請臺北任務管制中心協同支援搜尋任務。

國防部指出，馮部長上午於立法院回應立法委員關切搜救進度時表示，昨（8日）午間在彭佳嶼附近一度偵蒐到有斷續求救訊號，副參謀總長馬自勇中將即令機、艦至附近，甚至繞該島搜尋，但仍無所獲。故今日馮部長與參謀總長李上將及海軍幕僚提出海流動向，重新規劃搜尋目標區域，期能把握黃金救援時間。

國防部進一步表示，在立法院有委員對昨日空軍司令部召開記者說明會，有媒體質疑「何上尉有無投共的可能」時，馮部長身軀高大，平時不怒而威，卻言行平和。然聞此不當提問，馮部長態度堅決，立即義憤填膺地認為，這種說法對於軍人是極大的侮辱，絕對不能接受。以當時何上尉執行夜航訓練時，正是一般民眾下班後與家人團聚共進晚餐的時刻，卻在遠距北部約100浬外執行夜間訓練，為的就是捍衛國家安全，讓廣大的民眾能夠安居樂業。值此國軍及各單位協助投入全力搜救何上尉時刻，媒體不當的提問，讓兢兢業業的軍人及廣大的眷屬同感不平與憤怒。

國防部最後表示，特別公布參與搜救官兵執行任務照片，籲請國軍官兵及社會大眾繼續給予何上尉及其家人祝福與關心，讓何上尉及執行搜救官兵平安歸來。

(中時)